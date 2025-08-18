Tom Kaulitz skeptisch über Jubiläum mit Heidi Klum: "Werden wir nicht schaffen"

Tom Kaulitz und Heidi Klum könnten wohl kaum glücklicher sein. Tagtäglich präsentieren sie der Welt ihr Eheglück. Doch trotz großer Liebe glaubt Kaulitz nicht daran, mit seiner Frau einen bedeutsamen Meilenstein in der Beziehung zu erreichen.

Tom Kaulitz (35) und Heidi Klum (52) gaben sich am 3. August 2019 das Jawort. Bereits ein Jahr zuvor zogen der Tokio-Hotel-Gitarrist und das Model zusammen und sind seitdem unzertrennlich. Das zeigen sie regelmäßig mit Schnappschüssen und Videos, die vor allem Klum online mit ihren Fans teilt. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin scheint in Kaulitz ihren "Mr. Perfect" gefunden zu haben. Auch der Musiker schwärmt oft von seiner Liebsten – doch an ein bedeutendes Ehejubiläum mit seiner Heidi glaubt er nicht.

Tom und Bill Kaulitz pessimistisch: "Heidi ist dann wahrscheinlich schon längst tot"

Tom Kaulitz schwärmt im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Bill (35) über den Brauch, Goldene und Silberne Hochzeit zu feiern. Die Vorstellung, ein 25- oder gar 50-jähriges Ehejubiläum mit Heidi zelebrieren zu können, scheint ihm sehr zu gefallen. Eine Silberhochzeit mit der Blondine hält er für realistisch – eine Goldene Hochzeit eher nicht. Der Grund? "Heidi ist dann über 100 Jahre alt", so der Gitarrist im Podcast " ". Bruder Bill Kaulitz merkt an: "Ja, also Heidi zum Beispiel, na die ist dann wahrscheinlich schon längst tot." Auch Toms Zwillingsbruder scheint also zu bezweifeln, dass das Paar den besonderen Anlass zusammen feiern kann.

Tom Kaulitz über Ehejubiläum mit Heidi Klum: "Werden wir nicht schaffen"

In puncto Goldene Hochzeit steht für Tom Kaulitz fest: "Das werden wir nicht schaffen." Sein Bruder und er sind der Meinung, man solle das besondere Ehejubiläum schon früher feiern können – ohne, dass man 50 gemeinsame Jahre erreichen muss. "Ja, wenn du spät heiratest, dann überlebst du ja keine Goldene Hochzeit", so Bill Kaulitz.

Bill und Tom Kaulitz glauben nicht daran, dass Tom und Heidi Klum ihr 50. Ehejubiläum feiern können. © imago/Pic One

Bill Kaulitz über Heidi Klum: "In dem Alter kriegst du nicht mehr viel mit"

Sollte die Blondine dennoch über 100 Jahre alt werden und mit Tom Kaulitz Goldene Hochzeit feiern, hätte sie wohl nicht viel davon. Bill Kaulitz erklärt: "In dem Alter, da kriegst du dann auch nicht mehr viel mit." Sein Gesprächspartner scheint gleicher Meinung zu sein. Doch überlegt er auch, ob der bedeutsame Meilenstein von 50 gemeinsamen Ehejahren nicht genau das sei, was man im hohen Alter noch erreichen möchte.

Heidi Klum freut sich auf eigenes Wiesn-Event: Viele Promis geladen

Klar ist: Bis zur 100 stehen Heidi Klum noch einige Jahre bevor. Und selbst wenn die Unternehmerin mit Tom Kaulitz keine Goldene Hochzeit feiern können sollte, kann sich das Paar auf noch viele andere gemeinsame Events freuen. Im September steht beispielsweise Klums eigenes "HeidiFest" in München an. In waschechter Oktoberfest-Manier verwandelt die 52-Jährige das Hofbräuhaus zum Klum'schen Partyzirkel.

Neben der Prominenz aus der eigenen Familie sind viele weitere Stargäste geladen. Ross Antony (51), Lucas Cordalis (58) oder auch Roberto Blanco (88) werden als Show-Acts die Bühne betreten. Blanco erzählte im Interview mit der AZ: "Natürlich habe ich dem 'HeidiFest' sofort zugesagt, als der Anruf von Heidi kam." Die Vorfreude ist wohl groß.