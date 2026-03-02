Thomas Müller spricht Klartext über neuen Job: "Kann es nicht einschätzen"

Thomas Müller konnte einen TV-Job an Land ziehen. Wie sich der Profi-Kicker in seiner neuen Rolle schlagen wird, weiß er selbst noch nicht. Doch wenn es um seine Kollegen geht, kann Müller nur schwärmen.

Thomas Müller (36) ist mit dem Fußballklub Vancouver Whitecaps in die neue Saison gestartet. Zuvor verbrachte der Profi-Kicker die spielfreie Zeit in der bayerischen Heimat. In München forderte er Kumpel Mats Hummels (37) zu einem spannenden Duell heraus und zeigte sich an der Seite von Ehefrau Lisa (36). Für einen Schnappschuss lächelten die beiden zufrieden in die Kamera, nachdem zuvor oft Gerüchte um eine Beziehungskrise die Runde machten. Zurück in Kanada erwarten Müller nicht nur viele Spiele mit den Whitecaps, sondern auch ein neuer Job...

Thomas Müller hat neuen Job: "Mach mir nicht viel Druck"

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht an. Thomas Müller wird neben Mats Hummels und Jürgen Klopp (58) für MagentaTV als TV-Experte vor der Kamera stehen. Als langjähriger Nationalspieler bringt Müller viel Fachwissen mit, das er im Fernsehen vermitteln kann. Mit seiner gewohnt humorvollen Art soll der 36-Jährige die Spiele kommentieren. Er selbst sagt jetzt im Interview mit " " über seinen TV-Job: "Ich bin gespannt, in dieser neuen Rolle, in dieser neuen Funktion." Müller will die Tätigkeit, trotz hoher Erwartungen, mit viel Gelassenheit angehen: "Ich mach mir am Anfang nicht zu viel Druck."

"Ich kann es selbst nicht einschätzen"

Thomas Müller freut sich auch über seine Kollegen, die mit ihm die Fußballspiele einschätzen werden. Der 36-Jährige betont begeistert: "Ich habe natürlich nicht nur gute Experten, sondern auch ein gutes Team an meiner Seite. Es wird spannend, also ich kann es selbst nicht einschätzen."

Neben Thomas Müller (r.) wird auch Mats Hummels für MagentaTV als TV-Experte vor der Kamera stehen. © imago/Sven Simon

Müllers Fans dürften von seiner neuen Tätigkeit durchaus begeistert sein. Sie schätzen sein loses Mundwerk. Thomas Müller hat kein Problem damit, seine Meinung zu äußern – knallhart ehrlich, aber immer respektvoll. Mit genau diesen Eigenschaften könnte der Profi-Kicker als TV-Experte eine gute Figur machen.

WM 2026: Thomas Müller direkt vor Ort

Mehrere WM-Spiele sollen in Müllers neuer Heimat Vancouver stattfinden. Direkt vor Ort kann sich der 36-Jährige ein genaues Bild darüber machen, wie die Stimmung unter den Fußballfans sein wird. Zu den Menschen in Vancouver und der Stadt generell fühlt sich Müller seit seinem Umzug im vergangenen Sommer sehr verbunden. In seine Hochhaus-Wohnung im Distrikt Downtown hat sich der Profi-Kicker längst verliebt. Ein Besuch seiner Ehefrau Lisa steht bislang noch aus. Doch vielleicht wird sich das im WM-Jahr 2026 ändern.

Dressurreiterin Lisa Müller: Dritter Platz in Lier

Lisa Müller holte am Wochenende in Lier (Belgien) im Grand Prix Special den dritten Platz. Sie trat mit Gut Wettlkam's Zonik Hit OLD an.