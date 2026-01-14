Thomas Müller zeigt Reue: "Zu viele Fehler gemacht"

Eine persönliche Niederlage wird für Thomas Müller zum Stimmungskiller. Der Fußballer zeigt Reue und spricht von eigenen Fehlern. Was Kumpel Mats Hummels damit zu tun hat.

Der Fußballer, der derzeit beim Verein Vancouver Whitecaps unter Vertrag steht, reiste über die spielfreie Zeit nach München. Bevor Thomas Müller (36) wieder in den Flieger steigt, will er seine Zeit in der bayerischen Heimat genießen. Unternehmungen mit Freunden und Familie stehen auf dem Plan – mit Ehefrau Lisa (36) zeigte er sich nach langer Zeit wieder vereint. Doch zu Hause in Bayern ist nicht nur gute Laune angesagt. Müller zeigt sich auch gefrustet.

Ultimativer Kampf zwischen Thomas Müller und Mats Hummels

An der Seite von Kumpel Mats Hummels (37) testet Thomas Müller sein Talent im Badminton. In einem auf YouTube veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die beiden Kicker zum ultimativen Sportduell antreten. Der Badminton-Europameister Marvin Seidel (30) spielt Schiedsrichter und beobachtet ganz genau, wer das Spiel für sich entscheiden kann. Hummels und Müller, die sich schon öfter in Wettkämpfen herausforderten, liefern sich in der Badminton-Halle ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende setzt sich Mats Hummels durch und geht als Sieger hervor.

Fußballer ganz reuevoll: "Zu viele Fehler gemacht"

Thomas Müller ist genervt und muss die eigene Niederlage verkraften: "Nein! Mein Gott, ich hab es spielerisch gefühlt, nicht nervlich." Der Star der Vancouver Whitecaps ist gefrustet. Müller ironisch: "Deine Aufschläge sind schei**e. Ja, wirklich, damit machst du mir die Türe immer wieder auf." Thomas Müller zeigt Reue: "Ich hab beim letzten Spielsatz einfach zu viele Fehler gemacht." Der Fußballer meint, seine Niederlage habe er selbst zu verschulden. Mats Hummels schätzt er wohl als schlagbaren Gegner ein.

Mats Hummels stichelt, Müller freut sich auf Revanche

Mats Hummels jubelt über den Sieg und lässt es sich nicht nehmen, seinen Kumpel zu necken. "Er hat genau die richtige Anzahl an Fehlern gemacht. Das ist nämlich das, was er falsch sagt. Exakt."

Mats Hummels und Thomas Müller sind seit vielen Jahren gute Freunde. © imago/Jan Huebner

Schlussendlich nimmt Müller seine Niederlage aber mit Humor. Er freut sich auf die nächste Gelegenheit, gegen Hummels anzutreten.