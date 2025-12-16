Lisa und Thomas Müller nicht mehr getrennt: Freudiges Wiedersehen mit Küsschen

Jetzt hat Lisa Müller ihren Thomas endlich wieder in den Armen. Der ehemalige Starkicker vom FC Bayern München und seine Ehefrau sind wieder vereint. Einen feuchten Schmatzer gab es auch noch – aber nicht von Thomas Müller.

Im August 2025 hat Thomas Müller seiner bayerischen Heimat den Rücken gekehrt, um für die Vancouver Whitecaps statt dem FC Bayern München zu spielen. Ehefrau Lisa blieb zurück, denn mit Dressurreiten und Polit-Praktikum hatte sie in den letzten Monaten viel zu tun. Die räumliche Trennung feuerte die Spekulationen um eine Liebes-Krise weiter an – doch jetzt zeigt sich das Paar nach längerer Zeit wieder Seite an Seite.

Freude über Wiedervereinigung: "Weihnachtszeit ist Familienzeit"

Thomas Müller hatte bereits angekündigt, dass er die Weihnachtszeit in München verbringen werde. Nun ist es offenbar so weit, denn er hat auf Instagram ein Kuschelfoto mit Ehefrau Lisa gepostet. "Weihnachtszeit ist Familienzeit", schreibt er zu einem gemeinsamen Schnappschuss. Darauf ist zu sehen, wie sich Lisa Müller eng an ihren Liebsten drückt.

Feuchtes Küsschen für Lisa Müller

Ob sie damit den Krisengerüchten um ihre Ehe ein Ende bereiten können? Auf dem Foto bekommt Lisa Müller nämlich ein dickes Bussi – aber nicht von Ehemann Thomas. Fans müssen sich deshalb aber keine Sorgen machen, denn dabei handelt es sich um keine Unbekannte: Zur kleinen Müller-Familie gehört auch Labrador-Hündin Luna, die ihrem Frauchen ein schlabbriges Küsschen aufdrängt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In den Kommentaren reagieren zahlreiche User erfreut über das gemeinsame Foto von Lisa und Thomas Müller. "Comeback des Jahres", schreibt etwa ein Beobachter dazu. Ein weiterer freut sich mit den Worten: "Ich wünsche euch allen dreien ein frohes Weihnachtsfest – denn was ist ein Mann ohne seinen Hund und Lisa."

Weihnachten mit Familie: Wo feiert Thomas Müller mit seiner Lisa?

Und wo wird nun das gemeinsame Weihnachtsfest gefeiert? Wie die Eltern von Thomas Müller der AZ vor Kurzem verraten haben, könnte die ganze Familie zusammenkommen. "Wir gehen schon davon aus, dass wir ganz normal zu Hause feiern, aber so richtig darüber gesprochen haben wir noch nicht." Bleibt abzuwarten, ob es an Heiligabend einen weiteren Schnappschuss aus dem Hause Müller geben wird.