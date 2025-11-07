Wie lebt der Ex-Bayern-Star in Vancouver und wie wird bei Müllers zu Hause Weihnachten gefeiert? Die AZ trifft die Eltern von Thomas Müller im "Hullis"-Spiegelzelt

Im August unterschreibt Thomas Müller (36) bei den Vancouver Whitecaps. Der Stürmer hier mit Cheftrainer Jesper Sorensen (l.) und Whitecaps CEO und Sportdirektor Axel Schuster (r.) während einer Pressekonferenz in Vancouver.

Kanada versus München: Während Thomas Müller am Donnerstagabend über 8000 Kilometer entfernt in Vancouver ist, lassen sich seine Eltern Klaudia und Gerhard Müller von der neuen Dinner-Show an der Messe Ost mitreißen.

Die AZ hat die Eltern der Bayern-Legende im "Hullis"-Spiegelzelt getroffen und mit ihnen über Weihnachten, Vancouver und ihren berühmten Sohn gesprochen.

Klaudia Müller: "Waren schon oft im 'Teatro'"

Am Donnerstag findet in München gewissermaßen das Duell der Giganten statt: Sowohl das alteingesessene, über Jahrzehnte von Star-Koch Alfons Schuhbeck geprägte "Teatro" feiert große Premiere, als auch der neue Spieler am Platz: "Hullis". "Wir waren schon oft im "Teatro" und jetzt schauen wir uns halt was Neues an. Wir sind da schon aufgeschlossen", sagt Klaudia Müller der AZ.

Wer sich fragt, warum der Ex-Bayern-Stürmer über die Zeit seiner Karriere so bodenständig geblieben ist, der findet die Antwort zum großen Teil auch in seinen Eltern. Klaudia und Gerhard Müller begeistern bereits in der Doku über den Ausnahmekicker "Thomas Müller - Einer wie keiner", die im Frühjahr 2025 in München Premiere gefeiert hat, mit ihrem entspannten Auftreten und der ein oder anderen typischen Eltern-Rüge etwa am Mittagstisch.

Vater Gerhard über die Kanada-Entfernung: "Es gibt ja Bildtelefone"

Thomas Müller hat bekanntlich Anfang August bei den Vancouver Whitecaps unterschrieben, nachdem sein Vertrag beim FC Bayern ausgelaufen ist und nicht mehr verlängert wurde.

Seither hat sich der 36-Jährige ein neues Leben in Kanada aufgebaut - weit weg von Frau Lisa, seinen Pferden und seiner Familie. Wobei: "So weit ist das heute ja gar nicht mehr - es gibt ja Bildtelefon", gibt sich Vater Gerhard pragmatisch.

Im August unterschreibt Thomas Müller (36) bei den Vancouver Whitecaps. Der Stürmer hier mit Cheftrainer Jesper Sorensen (l.) und Whitecaps CEO und Sportdirektor Axel Schuster (r.) während einer Pressekonferenz in Vancouver. © Darryl Dyck/dpa

Trotzdem - Eltern bleiben Eltern: "Wir haben schon nachgeschaut, ob er gut untergebracht ist in Kanada", ergänzt Mutter Klaudia mit einem Augenzwinkern. Und? "Er muss nicht in einem Kellerloch hausen", lacht Gerhard Müller. Davon hätten sich die beiden bereits bei einem Besuch in Vancouver überzeugt.

Thomas Müller soll Anfang Dezember nach Bayern zurückkehren

Als Nächstes ist dann aber wieder der Sohn an der Reihe mit einem Heimatbesuch. Wie berichtet, steht Thomas Müllers München-Rückkehr bald bevor. In der Winterpause nach den Playoffs will Müller Kanada zunächst wieder den Rücken kehren und zurück in seine bayerische Heimat fliegen.

Anfang Dezember soll es so weit sein, weiß Mama Klaudia. "Und wenn es gut geht, ist er dann erstmal wieder vier Wochen hier!"

Thomas Müller: "Freue mich auf Familie, Freunde und die Weihnachtszeit"

Gerade passend zur Weihnachtszeit. Müller schreibt in seinem aktuellen Newsletter ebenfalls, wie groß die Sehnsucht nach Bayern bereits ist: "Ich freue mich auf Familie, Freunde und die Weihnachtszeit, inklusive Weihnachtsschmankerl", so der 36-Jährige. Heilig Abend wird der Bayern-Star demnach dann wohl auch wieder im Kreise der Familie feiern. "Wir gehen schon davon aus, dass wir ganz normal zu Hause feiern, aber so richtig darüber gesprochen haben wir noch nicht", sagt Mutter Klaudia Müller.

Auch beim Thema Weihnachten bleiben Müllers gewohnt entspannt: "Ich finde, Weihnachten ist immer ein bisschen überzogen - was es da für ein Gschiss' drum herum gibt", so Mutter Klaudia.