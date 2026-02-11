Katerina Jacob über Thomas Müllers Leben in Vancouver: "Ich wohne schöner als er"

Wie lebt Thomas Müller in Vancouver? Wahl-Kanadierin Katerina Jacob kann das gut einschätzen und verrät der AZ pikante Details. Die Schauspielerin wohnt schon länger in Vancouver – Müller und sie sind quasi Nachbarn.

Nach längerem Heimatbesuch in München ist bei Thomas Müller (36) der Alltag zurück. Der Fußballer genoss die spielfreie Zeit mit Promi-Kumpels wie Mats Hummels (37) und mit Ehefrau Lisa (36) – nun steht er wieder für die Vancouver Whitecaps auf dem Platz. Seit vergangenem Sommer spielt Müller für den Fußballklub und zog dafür an die kanadische Westküste. In Vancouver bewohnt er ein schickes Hochhaus-Apartment mit spektakulärer Sicht über die Stadt. Doch wie muss man sich Müllers Leben fernab von München vorstellen? In der AZ gewährt Wahl-Kanadierin Katerina Jacob (67) einen Einblick.

Katerina Jacob über Leben in Kanada: "Alles etwas oberflächlich"

Die Schauspielerin kennt das kanadische Leben bestens. Bereits in den 90ern wanderte die gebürtige Münchnerin in das Land nördlich der USA aus. Seit einigen Jahren wohnt sie direkt in Vancouver und ist sich daher sicher: Auch Thomas Müller kann die Zeit dort "garantiert sehr genießen". Vancouver sei "eine geniale Stadt", die es einfach mache, "mit Kanadiern Kontakte zu knüpfen". Jacob betont jedoch gegenüber der AZ: "Ob die Kontakte dann tiefer gehen, ist eine andere Frage. Es ist dort alles etwas oberflächlich." Sie scheint nicht ganz überzeugt davon, dass Müller in Kanada viele Freundschaften schließen kann.

Kanada-Tipps für Thomas Müller: "Man muss ruhiger werden"

"Aber ich denke gleichzeitig auch, Thomas Müller wird gar nicht groß dazu kommen, viele Kontakte zu knüpfen", so Katerina Jacob. Müllers Terminplan als Profi-Kicker bei den Vancouver Whitecaps sei sehr durchgetaktet. Doch sollte Müller früher oder später einen kanadischen Haushalt betreten, legt ihm die Schauspielerin nahe: "Man sollte immer die Schuhe ausziehen. [...] Das ist das A und O. Auch immer freundlich und höflich sein, nicht drängeln, Geduld haben."

Thomas Müller zog im Sommer 2025 nach Vancouver. Laut Katerina Jacob muss er sich an kanadische Gepflegtheiten anpassen. © imago/MIS

Deutsche Eigenarten haben ihrer Meinung nach nichts in Kanada zu suchen: "Man muss ruhiger werden. [...] Die Kanadier sind sehr geduldig mit allem." Es sei wichtig, "sich anzupassen und nicht zu versuchen, sein Deutschtum aufzudrücken".

"In Vancouver läuft man sich immer mal über den Weg"

Katerina Jacob verrät der AZ, sie schätze Müller als "humorvollen Menschen" ein. Deshalb könne sie sich durchaus vorstellen, den Profi-Kicker mal zum "Kaffeeplausch" zu treffen. Zwei Deutsche in Vancouver – die beiden hätten sich bestimmt einiges zu erzählen. "Und in Vancouver läuft man sich automatisch immer irgendwann mal über den Weg. Denn Vancouver ist nicht groß", so die Schauspielerin.

Katerina Jacob und ihr Partner Jochen Neumann im Jahr 2005. Gemeinsam mit ihm wohnt die Schauspielerin seit einiger Zeit in Vancouver. © imago/Lindenthaler

Details zu Thomas Müllers Leben in Vancouver: Wo er wohnt und einkauft

Wo sie Müller antreffen kann, weiß Jacob genau: "Er wohnt ja auch downtown." Im Zentrum von Vancouver sei "aller sehr eng". Die Schauspielerin verrät der AZ: "Man trifft sich in der Stadt generell oft beim Einkaufen. Und da, wo Müller wahrscheinlich immer einkaufen geht – bei 'Urban Fare', das ist gleich bei ihm um die Ecke – da geh ich auch immer hin. Er wohnt eigentlich direkt um die Ecke bei mir. Das ist nicht weit weg."

Vancouver downtown: Hier im Zentrum der kanadischen Küstenstadt ist Thomas Müller laut Katerina Jacob zuhause. © imago/Addictive Stock

Die Tochter von Ellen Schwiers (†) und der Star-Fußballer leben also nicht weit voneinander entfernt. Lachend vergleicht Jacob ihr Domizil mit Thomas Müllers Apartment. "Ich wohne nur schöner als er", meint sie augenzwinkernd.