Thomas Gottschalk Juror in DSDS-Liveshows: Wird er auch 2022 dabei sein?

Es ist der TV-Knaller des Jahres: Thomas Gottschalk (70) nimmt am Jurypult von DSDS 2021 Platz und ersetzt Dieter Bohlen (67) in den Liveshows. Was ist danach geplant? Wird Gottschalk auch bei der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im nächsten Jahr dabei sein?

26. März 2021 - 17:52 Uhr | Sven Geißelhardt