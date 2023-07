Tessa Bergmeier schießt erneut gegen Heidi Klum und fordert Austausch bei GNTM: "Das wäre menschlicher"

Auf Instagram beantwortet Model und Reality-Star Tessa Bergmeier die Frage, unter welchen Umständen sie wieder bei GNTM mitmachen würde. Für Heidi Klum hat sie dabei nur wenig übrig.

Schon Anfang des Jahres rechnete Tessa Bergmeier mit der Model-Mama Heidi Klum ab. Beim diesjährigen Dschungelcamp beschrieb sie die 49-Jährige als "empathielos" und "kalt". Jetzt spricht sie in ihrer Instagram Story erneut über Klum.

Tessa Bergmeier: Ist der Reality-Star bald wieder bei GNTM zu sehen?

Auf die Frage, ob sie nochmal bei "Germany's Next Topmodel" mitmachen würde, findet Tessa eine klare Antwort: "Wenn ich mit Heidi ausgetauscht werden würde, dann vielleicht – dann wär das vielleicht auch menschlicher", kritisiert sie die Show.

Klare Ansage an Heidi Klum – "Sie kann mir keinen einzigen Tipp geben, das wusste ich schon damals"

Auch über ihre Teilnahme 2009 spricht die Dschungelcamp-Teilnehmerin in dem Post: "Eine Heidi Klum kann mir keinen einzigen Tipp geben, das wusste ich schon damals", sagt sie abwertend. Sie habe schon früher genug Modelerfahrung gehabt, um Heidis Hilfe nicht zu benötigen. "Ich kannte alle Posen, ich wusste, wie ich auf Fotos wirke." Auch international sei sie durch den frühen Start ihrer Modelkarriere schon unterwegs gewesen: "Hab Shootings in Mailand gehabt, was wollte mir Heidi Klum da noch erzählen", sagt sie ihren Fans.

Heidi Klum habe ihre Karriere zerstört

Insgesamt ist Bergmeier aber nicht zufrieden mit ihrer Modelkarriere. In ihrer Jugend sei sie ausgenutzt und selbst von ihrer Familie beklaut worden und nach ihrem skandalösen GTM-Rauswurf wäre es für sie fast unmöglich gewesen, noch in Deutschland zu modeln. Ein Comeback bei GNTM scheint allerdings eher unwahrscheinlich.