Christopher Street Day: Heidi Klum taucht in der Menge auf – und trägt Netzstrumpfhose mit Hotpants

Heidi Klum liebt knappe Outfits. Das stellte die GNTM-Mama beim CSD in Berlin erneut unter Beweis und warf sich für den "Tokio Hotel"-Auftritt von Ehemann Tom Kaulitz mächtig in Schale. Aber auf Instagram hagelte es mal wieder fiese Kommentare für die 50-Jährige.

Heiß, heißer, Heidi Klum! Die Model-Mama feuerte Ehemann Tom Kaulitz beim "Tokio Hotel"-Auftritt auf dem Christopher Street Day in Berlin aus der ersten Reihe an – natürlich im Hingucker-Outfit. Ihre Fans hielt sie über Instagram auf dem Laufenden.

CSD in Berlin: Heidi Klum feuert Bill und Tom Kaulitz an

High Heels, knappe Feder-Hotpants, weißer BH, dunkelblaue Bomberjacke und Glitzer-Make-up – so präsentierte sich Heidi Klum auf dem CSD in Berlin. Auf ihrem Instagram-Account teilte die GNTM-Ikone Einblicke von der "Tokio Hotel"-Show. Während Heidis Ehemann Tom gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz die Bühne rockte, feierte Heidi im Publikum mit.

Hotpants, Netzstrumpfhose und Bomberjacke: So zeigte sich Heidi Klum beim CSD in Berlin © imago/Photopress Müller

Neben einem Clip, der Heidi beim Singen zeigt, gab es auch wieder Aufnahmen des Auftritts für die Fans – inklusive Nahaufnahmen von Bill und Tom. Während Heidis Ehemann im gewohnt legeren Outfits an der Gitarre stand, trat Paradiesvogel-Bill im blau-pink verzierten Lederoutfit auf.

Heidi Klum zeigt sich im knappen Outfit

Bereits vor dem eigentlichen Auftritt heizte die 50-Jährige die Stimmung über die sozialen Medien an und teilte Aufnahmen von ihrem CSD-Look. Und der hatte es in sich! Am Abend war Heidi das knappe Outfit, bestehend aus BH, Netzstrumpfhose und Hotpants, dann wohl doch etwas zu frisch. Auf dem Konzert zeigte sie sich mit Bomberjacke.

Für den nötigen Glamour-Faktor sorgte auch das blau-silbrig-glitzernde Augen-Make-up des Top-Models. Dazu schrieb Heidi: "Let's Party Berlin". Sie zeigte sich mit Dragqueen Katy Bähm. Beide kennen sich aus der gemeinsamen ProSieben-Show "Queen of Drags".

Heidi Klum hat Kommentarspalte auf Instagram offen – prompt hagelt es Kritik

Unter dem Post hagelte es fiese Kommentare für Heidi Klum. Ein Nutzer schrieb etwa: "Wie kindisch sich Frau Klum benimmt! Sie will auf jung machen. Die Musik ist schauderhaft!" Ein anderer fand: "Zum Fremdschämen."

Eine Nutzerin prophezeite Heidi sogar das baldige Ehe-Aus: "Erstens ist Heidi nicht einmal so hübsch, um Himmels Willen! Ich gebe zu, dass Heidi früher sehr schön war, aber die Zeiten sind vorbei. Da Tom noch jung ist und noch viele, viele Jahre zu leben hat, glaube ich nicht, dass er für immer mit einer alten Frau zusammenbleiben wird, oder?!" Ganz schön dreist!

Ein Nutzer brachte das Verhalten der Kommentierenden auf den Punkt: "Oh man, wenn man sich hier die Kommentare durchliest, kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Die Leute sind so verbittert und gönnen einander gar nichts. Kein Wunder, dass die meisten Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die Kommentarfunktion ausschalten. Auch 'Stars' oder 'Prominente' sind Menschen! Die Dinge, die hier geschrieben werden, können Menschen verletzen. Unglaublich…"

"Tokio Hotel": Konzert-Panne beim "Deichbrand"-Festival

Während der Auftritt beim CSD in Berlin ein voller Erfolg war, musste sich "Tokio Hotel" beim "Deichbrand"-Festival der Technik geschlagen geben. Ein technischer Defekt hatte dafür gesorgt, dass die Band nicht mehr zu Ende spielen konnte. "Wir sind am Boden zerstört", teilte Bill danach über Instagram mit. "Es tut uns so leid, wir konnten unser Set nicht beenden. Wir haben uns so lange darauf vorbereitet und eine unglaubliche Show für euch geplant."

Ein kleines Trostpflaster gab es allerdings. Die vier Männer schnappten sich schließlich eine Gitarre und spielten "Durch den Monsun". Die rund 60.000 Festival-Besucher sangen den Hit lautstark mit. Auch der Veranstalter entschuldigte sich danach über Instagram beim Publikum: "Wir versprechen euch, dass sowohl wir als auch die Band unser Bestes geben werden, diesen Auftritt beim "Deichbrand"-Festival nachzuholen und hoffentlich singen wir dann alle wieder gemeinsam 'Durch den Monsun', denn dann wird alles gut!"