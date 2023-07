"Diss gegen die Ex": Stefan Mross teilt bei "Immer wieder sonntags" gegen Anna-Carina Woitschack aus

Eigentlich hätte Anna-Carina Woitschack am Sonntag in der TV-Show ihres Ex Stefan Mross singen sollen, sagte aber aufgrund eines Auftritts bei Giovanni Zarrella ab. Dort stand auch Semino Rossi auf der Bühne, der trotz seines Zarrella-Engagements auch bei Mross erschien. Dafür hagelte es einen Seitenhieb vom Gastgeber gegen die Noch-Ehefrau und auch auf Twitter blieben die Reaktionen nicht aus.

Weil Anna-Carina Woitschack nicht in seiner Sendung "Immer wieder sonntags" auftrat, verteilte Stefan Mross einen Seitenhieb gegen seine Ex. (Archivbild)

Sommerzeit bedeutet für die Schlagerstars viele Auftritte in beliebten TV-Sendungen wie im "ZDF-Fernsehgarten", "Die Giovanni Zarrella Show", "Immer wieder sonntags" und den Shows von Florian Silbereisen. Bei dicht aufeinanderfolgenden Terminen müssen die Künstler auch mal abwägen, bei wem sie lieber singen wollen – wie etwa Anna-Carina Woitschack. Die ehemalige DSDS-Sängerin sollte am Sonntag eigentlich in der Sendung ihres Ex Stefan Mross auftreten, sagte aber einige Wochen zuvor zugunsten einer Performance bei "Die Giovanni Zarrella Show" ab. Einen frechen Seitenhieb konnte sich ihr Noch-Ehemann deshalb nicht verkneifen.

Für Giovanni Zarrella: Anna-Carina Woitschack sagt Auftritt bei Stefan Mross ab

Am Samstagabend standen für "Die Giovanni Zarrella Show" in der Dortmunder Westfalenhalle unter anderem Michael Bolton, Kerstin Ott, Ben Zucker und Ella Endlich auf der Bühne. Mit dabei war auch Anna-Carina Woitschack, die mit ihrem Hit "Tag 1" ihre Fans begeisterte. In den sozialen Medien gab es dafür nicht nur Lob, einige Zuschauer watschten sie verbal ab. Grund war allerdings nicht ihre gesangliche Darbietung, sondern ihre Absage an "Immer wieder sonntags".

Ihre Abwesenheit für den geplanten Auftritt in der Sendung ihres Ex Stefan Mross begründete die 30-Jährige damit, dass sie für Giovanni Zarrella einer anderen "Auftrittsverpflichtung" nachkommen müsse. Auf Anfrage der AZ vor wenigen Wochen meldete sich weder die Sängerin noch ihr Management zu Wort. War es tatsächlich nicht möglich, an beiden Veranstaltungen teilzunehmen? Ein Kollege von Anna-Carina Woitschack zeigte, dass man sehr wohl in zwei aufeinanderfolgenden Sendungen auftreten kann.

Stefan Mross verteilt Seitenhieb gegen Ex: "Andere sagen ab, Semino kommt"

Semino Rossi war am Samstag ebenfalls bei Giovanni Zarrella zu Gast und sang nur einen Tag später bei Stefan Mross. Diese Mühe feierte der Gastgeber mit überschwänglichem Lob an den Sänger und konnte sich dabei einen Seitenhieb an seine Ex nicht verkneifen. "Der Semino ist wirklich ein Fleißiger. Gestern noch beim großartigen Giovanni Zarrella, heute die ganze Nacht durchgefahren von Dortmund. Also, da gibt es nicht viele Künstler, die sagen: Mensch, ich komme zu 'Immer wieder sonntags'", frotzelte Stefan Mross und legte sogar nach: "Andere sagen ab, Semino kommt."

"Immer wieder sonntags"-Zuschauer teilen gegen Anna-Carina Woitschack aus

Viele Zuschauer sind sich sicher, dass diese Kommentare an Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack gerichtet waren. "Geiler Diss gegen die Ex-von Stefan. Herrlich", schreibt ein Fan auf Twitter. Ein weiterer erklärt augenzwinkernd: "Frau Ex-Mross wollte halt nicht (netter Seitenhieb), hätte sie gewollt, hätte sie mit Rossi ja ne Mitfahrgelegenheit gehabt." Auch in weiteren Tweets wurde sich über die 30-Jährige lustig gemacht:

Für Anna-Carina Woitschack scheint das Thema "Immer wieder sonntags" aber nicht abgehakt zu sein, laut eigener Aussage freue sie sich darauf, "im kommenden Jahr wieder dabei sein zu können". Doch wie sieht der Sender SWR die Absage der Mross-Ex für "Die Giovanni Zarrella Show"? Wird Anna-Carina auch künftig eingeladen? "Weitere Sendungen in der Zukunft planen wir dann, wenn es soweit ist", erklärte ein Sprecher Anfang Juli auf Nachfrage der AZ. Man darf also weiterhin gespannt bleiben.