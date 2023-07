Beim ersten Festival-Gig: Tokio Hotel bricht Konzert ab

Die Freude auf den ersten Festival-Auftritt in Deutschland war riesengroß. Doch für Tokio Hotel sollte der Abend alles andere als perfekt enden.

Es war der erste Festival-Auftritt in Deutschland ihrer langjährigen Karriere, doch der ging für Tokio Hotel mächtig in die Hose. Die Band um Sänger Bill Kaulitz trat am Freitagabend beim Musikfestival Deichbrand auf. Doch was als genialer Gig geplant war, endete in eine Pannenshow und einem Konzert-Abbruch.

Weil es während des Auftritts zu technischen Problemen kam, konnte die Band nur einen Teil ihres Programms absolvieren und musste nach der Hälfte des Konzerts abbrechen.

Technik streikt: Tokio Hotel müssen Konzert abbrechen

Zunächst war nicht bekannt, wie lange die Pause dauern würde und Bill Kaulitz versuchte dies mit einer kleinen Präsentation seines Outfits zu überbrücken, doch wenig später folgte er seinen Bandkollegen und verließ die Bühne.

Als auch 30 Minuten später immer noch keine Musik zu hören war und viele Fans das Konzert bereits verließen, richtete sich Bill Kaulitz noch einmal an die Anhänger.

"Es tut uns total leid. Wir haben so ein geiles Set für Euch vorbereitet", sagte Sänger Bill Kaulitz. "Wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. Aber leider müssen wir gleich runter von der Bühne." Sichtlich enttäuscht griff Tom Kaulitz noch zur Gitarre und lieferte mit seinem Bruder Bill den Fans zum Abschied noch eine Akustik-Version ihres größten Hits "Durch den Monsun".

Noch während der Show, die rund eine Stunde dauern sollte, erwähnte Kaulitz: "Das ist unser allerallererstes Festival in Deutschland jemals." Er und seine Tokio-Hotel-Kollegen hätten sich diesen Auftritt sicher anders vorgestellt.

Bei Tokio-Hotel-Konzert: Heidi Klum fiebert hinter der Bühne mit

Hinter der Bühne fieberte Edel-Fan und Tom-Ehefrau Heidi Klum mit, die ihm Vorfeld auf ihrem Instagram-Account reichlich Fotos vom Festival postete. Vom Konzert-Abbruch ist auf ihrem Profil allerdings nichts zu sehen.

Am Samstag soll Tokio Hotel auf dem Christopher-Street-Day in Berlin auftreten. Bleibt nur zu wünschen, dass dieser Gig besser abläuft und die Technik funktioniert.