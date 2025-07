Stieftochter von Uschi Glas huldigt Prinzessin Kate: "Eine Erscheinung"

Prinzessin Kate hat viele Fans – darunter auch so manche Promis. Uschi Glas' Stieftochter, die als Modedesignerin und Influencerin erfolgreich ist, zeigt sich jetzt schwer begeistert von Kate.

Nachdem Prinzessin Kate (43) im vergangenen Jahr eine schwere Zeit durchmachte, ist sie froh, wieder öffentliche Termine wahrnehmen zu können. Zuletzt besuchte die 43-Jährige ein Krankenhaus im britischen Essex und kam auf ihre zurückliegende Krebstherapie zu sprechen. Jetzt zeigte sich die Frau von Prinz William (43) beim Wimbledon-Finalspiel der Damen und gratulierte der Gewinnerin Iga Świątek (24) zum Sieg. Als großer Tennis-Fan ist es Kate immer wieder eine Freude, bei dem Turnier in Erscheinung zu treten. Doch als die künftige Königsfrau nun die Zuschauertribüne in London betrat, erwartete sie eine große Überraschung.

Stieftochter von Uschi Glas begeistert von Prinzessin Kate: "Eine Erscheinung!"

Während Prinzessin Kate ihren Platz aufsuchte, erhoben sich alle anderen Zuschauer und applaudierten der 43-Jährigen. Die Freude über ihre Ankunft war groß und Kate zeigte sich geschmeichelt wegen all des Beifalls. Uschi Glas' (81) Stieftochter Sophie Hermann (38) macht nun in einem Instagram-Posting deutlich – ähnlich wie die Wimbledon-Zuschauer – ein großer Fan von Prinzessin Kate zu sein. Hermann selbst war wohl nicht beim Tennisspiel dabei. Doch in dem von ihr geposteten Video ist die künftige Königsfrau während des Beifalls im Stadion zu sehen.

Sie beschriftet den Clip mit den Worten: "Eine Erscheinung!" und bezieht sich damit auf Kate. Die Frau von Prinz William dürfte sich über die lieben Worte sicherlich freuen.

Sophie Hermann: Das ist die Stieftochter von Uschi Glas

Sophie Hermann lebt wie Prinzessin Kate in England. Sie ist die Tochter von Uschi Glas' zweitem Ehemann Dieter, der mit der Schauspielerin in München wohnt, wo auch Sophie Hermann geboren ist. Ein Umzug nach London folgte für die 38-Jährige bereits vor einigen Jahren. Dort arbeitet sie als Modedesignerin, Model, Schauspielerin und Influencerin. Große Bekanntheit erlangte sie in England jedoch hauptsächlich durch ihr Mitwirken in der Realityshow "Made in Chelsea".

Stieftochter von Uschi Glas: Sophie Hermann lebt Luxusleben in Londoner High Society

Regelmäßig gewährt Sophie Hermann ihren Followern auf Social Media Einblicke in ihr auffällig luxuriöses Leben. Oft zeigt sie sich auf Dinner-Partys der Londoner High Society oder bei Shopping-Trips mit Freundinnen. Kinder hat sie keine, über einen Partner ist derzeit auch nichts bekannt.

Uschi Glas' Stieftochter Sophie Hermann ist begeistert von Prinzessin Kate. © Instagram/sophiehermann

Vor knapp zwei Jahren wurde bekannt, dass sich Hermann ihre Eizellen einfrieren ließ. Falls der Kinderwunsch doch noch kommen sollte, will die Influencerin vorbereitet sein. Ihre Stiefmutter Uschi Glas würde sich über ein weiteres Enkelkind sicherlich freuen. Die Schauspielerin ist bereits mehrfache Großmutter – ihre leiblichen Kinder Benjamin, Julia und Alex Tewaag haben ihr insgesamt bereits vier Enkel beschert.