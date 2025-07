Prinzessin Kate zeigt sich nachdenklich nach Krebsbehandlung: "Sehr, sehr schwierig"

Für Prinzessin Kate und ihre Familie hielten die vergangenen Monate einige Herausforderungen bereit. Die überstandene Krebsbehandlung hat bei der dreifachen Mutter ihre Spuren hinterlassen. Zwar nimmt die 43-Jährige inzwischen wieder royale Termine wahr – doch spricht sie auch ganz offen über den komplizierten Weg zurück in die Normalität.

Prinzessin Kate (43) zählt zu den beliebtesten Mitgliedern der britischen Königsfamilie. Dass die dreifache Mutter nach ihrer Krebsbehandlung wieder offizielle Termine wahrnehmen kann, sorgt unter Royal-Fans natürlich für große Freude. Doch der Weg zurück in die Normalität gestaltet sich nicht immer ganz einfach, wie die 43-Jährige nun ehrlich und nahbar gesteht.

Prinzessin Kate nachdenklich: "Phase danach sehr, sehr schwierig"

Bei einem Termin im "Colchester Hospital" im britischen Essex kam Prinzessin Kate auf ihre zurückliegende Krebstherapie zu sprechen, wie unter anderem berichtet: "Man setzt eine Art tapferes Gesicht auf, einen Stoizismus, während der Behandlung." Doch über die Zeit danach verriet die dreifache Mutter ehrlich: "Ist die Behandlung abgeschlossen, dann heißt es: 'Ich kann weitermachen, zurück zur Normalität', aber eigentlich ist die Phase danach sehr, sehr schwierig."

Prinzessin Kate gestand: "Man steht nicht mehr unbedingt unter der Obhut des Klinikteams, aber man ist nicht mehr in der Lage, zu Hause normal zu funktionieren, wie man es vielleicht einmal konnte." Vor allem betonte sie die Bedeutung ihres Umfelds: "Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, jemanden zu haben, der einem dabei hilft, diese Phase nach der Behandlung zu bewältigen, und der einen durch diese Phase führt."

Prinzessin Kate strahlt in Essex für Royal-Fans. Doch hinter ihr liegen nervenaufreibende Monate. © imago/iImages

Prinzessin Kate nach Krebsbehandlung: "Es ist eine Achterbahnfahrt"

Dass sie sich nach ihrer Krebserkrankung zurück in den Alltag kämpfen konnte, sorgt bei Prinzessin Kate mit Sicherheit für große Erleichterung. Nichtsdestotrotz meinte die 43-Jährige: "Man muss seine neue Normalität finden, und das braucht Zeit... und es ist eine Achterbahnfahrt, es ist nicht so glatt, wie man es erwartet. Aber die Realität ist, dass man durch harte Zeiten geht." Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die dreifache Mutter in enger Absprache mit ihren Ärzten sowie mit Prinz William (43) entscheidet, wie viel sie sich beruflich überhaupt zutrauen könne.

Vor mehr als einem Jahr hatte Kate öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war. Sie bekam danach eine Chemotherapie, die sie mittlerweile beendet hat. Details zur Diagnose gab der Palast nicht bekannt.

Nach ihrer Diagnose hatte sich Kate vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mittlerweile tritt sie wieder viel auf. Im Januar gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun in Remission zu sein. Der Organisation Cancer Research UK zufolge würde eine vollständige Remission bedeuten, dass nach einer Behandlung keine Anzeichen von Krebs mehr nachgewiesen werden können.