Stieftochter von Uschi Glas lässt Eizellen einfrieren: "Kann mir nicht vorstellen, jetzt ein Kind zu bekommen"

Einen Partner hat Reality-TV-Star Sophie Hermann aktuell wohl nicht – Kinder könne sich die 36-Jährige aber in der Zukunft trotzdem gut vorstellen. Jetzt spricht die Stieftochter von Uschi Glas über einen Eingriff, der ihre "biologische Uhr" vorerst stoppen soll.

In Deutschland ist Sophie Hermann eher unbekannt – in ihrer Wahlheimat England sieht das jedoch ganz anders aus. Mit ihren 540.000 Followern auf Instagram teilt das TV-Sternchen auch viel Privates. So zum Beispiel ihre Kinderplanung. Warum die Stieftochter von Uschi Glas sich aktuell noch keine Kinder vorstellen kann, hat dabei einen ganz einfachen Grund.

Tritt Sophie Hermann in die Fußstapfen ihrer Stiefmutter Uschi Glas?

Sophie Hermann ist vor allem für ihre Teilnahme bei der britischen TV-Show "Made in Chelsea" bekannt. In Deutschland ist die Reality-TV-Show jedoch noch sehr unbekannt. Vergleichbar ist sie mit einigen "RTL"-Formaten. Ob Hermann das Schauspieltalent von ihrer Stiefmutter Uschi Glas übernommen hat?

Nach gescheiterter Ehe: Uschi Glas heiratete Sophie Hermanns Vater

2005 heiratete Uschi Glas Sophie Hermanns Vater. Dieter Hermann ist von Beruf Unternehmensberater und lernte die Schauspielerin 2004 beim Golfen kennen. Nach ihrer ersten Ehe mit dem Filmproduzenten Bernd Tewaag wollte die 79-Jährige laut Medienberichten eigentlich nie wieder heiraten – Hermann konnte sie dann anscheinend doch vom Gegenteil überzeugen.

Sophie Hermann spricht über Familienplanung: "Kann mir nicht vorstellen, jetzt ein Kind zu bekommen"

Bei Stieftochter Sophie Hermann sieht es aktuell wohl nicht so gut mit den Männern aus. "Ich habe gerade keinen Partner", erklärt die Influencerin gegenüber "BUNTE live" in einem Interview. Auch Kinder könne sich die 36-Jährige aktuell nicht vorstellen. Trotzdem wolle sie die Option nicht ausschließen. Um das sicherzustellen, will die geborene Münchnerin jetzt einige ihrer Eizellen einfrieren lassen. Den Eingriff begründet sie damit, sich selbst nicht mit dem Thema stressen zu wollen: "Deshalb mache ich diese Behandlung, damit mich meine biologische Uhr nicht die ganze Zeit im Hinterkopf nervt."

Auf Instagram teilt Hermann die Behandlung jetzt mit ihren Fans

Auch in zahlreichen Instagram-Storys spricht Sophie Hermann über die Behandlung. Damit wolle sie anderen Frauen helfen, die auch über einen solchen Eingriff nachdenken, aber zu wenig über das Thema wüssten. Ihre Fans können Hermann dabei von der Beratung bis hin zur OP begleiten. Dabei spricht sie über Medikamente, deren Folgen, aber auch möglichen Gefahren und Auswirkungen auf den eigenen Körper.

Ihre Follower sind begeistert von Sophies Offenheit. Immer wieder erreichen die 36-Jährige Nachrichten von Fans, die sich für ihre Transparenz zu dem Thema bedanken und den TV-Star als Vorbild sehen. Auf Instagram teilt Hermann diese teils sehr emotionalen Einblicke. Andere, die selbst schon so eine Behandlung hinter sich haben, teilen ihre Erfahrungen. "Stay hydrated!" (dt. "Trinken nicht vergessen"), heißt es dabei oft in den Kommentaren.

Was ist "social freezing"?

Beim sogenannten "social freezing" werden die Eizellen einer Frau nach vorheriger Hormontherapie entnommen und eingefroren, damit sie so zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgetaut und künstlich befruchtet werden können. Somit versuchen viele Frauen "ihre biologische Uhr" zu umgehen und sich einen Kinderwunsch auch noch im höheren Alter verwirklichen zu können. Auch wenn die Behandlung als relativ risikoarm angesehen wird, sind Komplikationen für die Patientin und möglicherweise später auch für das Baby nicht auszuschließen.