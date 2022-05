Spott für Prinz Harry und Herzogin Meghan: US-Star macht sich über Netflix-Show lustig

Niemand weiß, was Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show präsentieren werden. Trotzdem macht sich US-Star Michael Rapaport bereits vorab über das royale Paar und die angeblich geplante Reality-Soap lustig.

"Keeping up with the Kardashians" oder doch eher "Die Fussbroichs"? Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen bei dem Streamingdienst Netflix einen Einblick in ihr Privatleben geben. Ein US-Komiker erwartet von dem TV-Special allerdings keine preisverdächtige Unterhaltung.

In Netflix-Doku: Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen sich privat zeigen

Wie " " vor wenigen Tagen berichtete, wollen Harry und Meghan einem Kamerateam Zugang zu ihrer millionenschweren Villa in Montecito geben. Doch worüber das royale Paar sprechen wird und wie privat sie sich und ihre Kinder Archie und Lilibet tatsächlich zeigen werden, ist noch nicht bekannt. US-Star Michael Rapaport ist sich allerdings jetzt schon sicher, dass es so oder so sehr langweilig werden wird.

US-Schauspieler und Comedian Michael Rapaport macht sich über Prinz Harry und Herzogin Meghan lustig. © BrauerPhotos / A.Muench

US-Star über Show von Harry und Meghan: "Das wird eine menschliche Schlaftablette"

In der "Wendy Williams Show" zieht der Schauspieler und Comedian, bekannt aus "Big Bang Theory" und "My Name is Earl", über die Pläne der Exil-Royals her. "Diese Sendung wird eine menschliche Schlaftablette", lästert er unter dem Gelächter des Publikums. "Ihr beide müsst euer Leben auf die Reihe bringen. Ihr habt die königliche Familie verlassen, um eine Reality-Show zu drehen?"

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten sich eigentlich aus dem britischen Königshaus zurückgezogen, um ihr Leben privat genießen zu können. Doch immer wieder drängen sich die beiden in die Öffentlichkeit, vor allem der Queen-Enkel teilt dabei gerne gegen seine Familie aus. Michael Rapaport macht dem Paar deshalb Vorwürfe. "Ihr habt gesagt, ihr wollt keine Aufmerksamkeit, ihr wollt nicht im Rampenlicht stehen, aber ihr startet eine Reality-TV-Show!"

Ex-Pressesprecher von Queen Elizabeth: "Es ist absurd"

Ähnliche Ansichten hat auch Dickie Arbiter, der ehemalige Pressesprecher von Queen Elizabeth. "Es ist ein wenig absurd. Zwei Leute, die Großbritannien verlassen haben, sind aus der königlichen Familie ausgetreten, weil sie Privatsphäre wollten", erklärt er der " ". "Sie haben nichts anderes getan, als sich in den Vordergrund zu drängen, und es vergeht keine Woche, in der nicht irgendein Statement von ihren PR-Leuten kommt."

Gegenüber Netflix scheinen Prinz Harry und Herzogin Meghan so langsam in Zugzwang zu kommen. Bislang wurde – trotz eines Mega-Deals – noch nichts von dem royalen Paar geliefert. Ein Netflix-Insider erklärte vor wenigen Wochen, dass die beiden wohl "zu abgehoben und naiv" an die Streaming-Sache herangegangen seien. Vielleicht gibt es deshalb bald "Keeping up with the Royals"?