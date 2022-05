Netflix-Insiderin packt über Prinz Harry und Herzogin Meghan aus: "Zu abgehoben"

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten mit dem Streaming-Riesen Netflix einen Mega-Deal abgeschlossen – geliefert wurde bislang nichts. Eine Insiderin erklärt jetzt, was dahinter steckt und wieviel das Royal-Paar tatsächlich daran verdient.

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan war der Netflix-Deal ein Befreiungsschlag vom britischen Königshaus. Nachdem sie den Palast 2020 verlassen hatten und als Senior-Royals zurückgetreten waren, konnte so ihr Einkommen gesichert werden. Auf ein filmisches Ergebnis dieses Vertrags warten die Fans aber bis heute. Hat sich das Glamour-Paar etwa selbst überschätzt?

Prinz Harry und Herzogin Meghan enttäuscht von Netflix-Rückschlag

Der 130-Millionen-Euro-Deal umfasst Serien, Dokumentationen und Spielfilme. Zwar haben Harry und Meghan mit der geplanten Animationsserie "Pearl" eine Idee für den Streaming-Giganten geliefert, doch die wurde vor wenigen Wochen abgeschmettert. Die Exil-Royals sollen von diesem Rückschlag "enttäuscht" gewesen sein, wie eine Insiderin berichtet.

"Sicherlich glaubten sie, dass 'Pearl' einfach präsentiert und veröffentlicht werden würde", sagt die TV-Beraterin, die unter anderem mit Netflix zusammenarbeitet, im Gespräch mit dem britischen Blatt " ". Der Streaming-Anbieter habe jedoch das Recht, das Projekt vorab zu überprüfen und notfalls sogar zu streichen. "Nur weil sie [Harry und Meghan, d.R.] Royals sind, werden sie im Bereich der Programmvergabe nicht anders behandelt als andere."

TV-Beraterin über Harry und Meghan: "Sie haben keine 100 Millionen bekommen"

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind durch den Deal bislang auch nicht reich geworden. Obwohl sich der Vertrag mit Netflix auf über 100 Millionen Euro beläuft, soll nicht so viel Geld geflossen sein. "An der Oberfläche scheint diese große Summe enorm zu sein, aber die Wahrheit ist, dass es bei ihrem Deal nur um Budgets geht, wenn Shows in Auftrag gegeben werden", erklärt die TV-Beraterin.

Harry und Meghan sollen ein paar Millionen Euro erhalten haben, um Ideen und Konzepte zu entwickeln, "aber sie haben keine 100 Millionen bekommen." Das Geld sei auch nicht für ihren persönlichen Bedarf. Sie bekommen offenbar Honorare für Autoren oder ausführende Produzenten, "die in den Produktionsbudgets festgelegt sind."

Werden Harry und Meghan mit Netflix-Team nach Großbritannien reisen?

Die anonyme Quelle ist sich sicher, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan "zu abgehoben und naiv" an den Netflix-Deal rangegangen seien. Ein großer Name habe ihnen zwar die Tür geöffnet, dennoch müssten sie mit ihren konkreten Projekten und Ideen überzeugen.

Trotz der Absage für die Serie "Pearl" arbeiten die beiden weiterhin mit dem Streaming-Dienst zusammen. Gerüchten zufolge soll das Paar mit einem Kamera-Team zur Jubiläumsfeier von Queen Elizabeth anreisen.