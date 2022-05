Sexuelle Orientierung von Prinzessin Leonor: Politik diskutiert über Liebesleben der 16-Jährigen

Was passiert, wenn Prinzessin Leonor von Spanien eine Frau lieben sollte? Diese Frage ist ernsthaft zum politischen Thema im spanischen Außenministerium gemacht worden.

In der spanischen Politik wird über das Liebesleben der 16-jährigen Prinzessin Leonor diskutiert.

Leonor von Spanien ist gerade mal 16 Jahre alt und trotzdem steht ihr Liebesleben im Interesse der Öffentlichkeit. Dabei geht es allerdings nicht um einen aktuellen Partner, sondern um die sexuelle Orientierung der Prinzessin.

Eklat im Außenministerium: Frage nach sexueller Orientierung von Prinzessin Leonor

Wie die Zeitschrift " " berichtet, sollen Kandidaten für den diplomatischen Dienst gefragt worden sein, was passieren würde, wenn Prinzessin Leonor lesbisch wäre. Das hat in der Politik für Aufsehen gesorgt, da die Tochter von Felipe und Letizia noch minderjährig ist. "Eine solche Frage zu formulieren bedeutet, die rote Linie zu überschreiten", erklärte eine Quelle dem spanischen Blatt.

Das spanische Außenministerium hat sich bereits zu dem Eklat geäußert und erklärt, keine Verantwortung dafür zu tragen. Die Frage nach der sexuellen Orientierung der Prinzessin sei von einem Prüfer ohne Absprache mit Vorgesetzten gestellt worden.

Auch Prinzessin Amalia mit potenzieller Homosexualität konfrontiert

Es ist nicht das erste Mal, dass das Liebesleben eines Royals in der Politik diskutiert wird. In den Niederlande wurde auch Prinzessin Amalia damit konfrontiert, was passiere, wenn sie eine Frau lieben würde. Ministerpräsident Mark Rutte verkündete öffentlich, dass Amalia auch im Falle einer gleichgeschlechtlichen Ehe einen Anspruch auf den Thron hätte.