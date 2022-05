Royal-Experte erklärt Prinz Williams Wutausbrüche: "Er ist temperamentvoll"

In der Öffentlichkeit gibt Prinz William stets den Strahlemann. Hinter geschlossenen Palasttüren soll das jedoch ganz anders aussehen. Was ein Insider über das Temperament des Royals sagt.

© Paul Grover/Daily Telegraph via PA Wire/dpa

Ein nettes Lächeln aufsetzen und der Menge zuwinken: Dieses Bild hat die Öffentlichkeit von Mitgliedern des britischen Königshauses. Vor allem Prinz William gilt als Vorzeige-Royal, tritt stets gelassen und bodenständig auf. Doch der Enkel der Queen soll privat eine außerordentlich kurze Zündschnur haben.

Wutproblem bei Prinz William? "Hinter den Kulissen ist er sehr temperamentvoll"

Vergangene Woche konnte das britische Volk sehen, wie Prinz William kurz davor war, die Contenance zu verlieren. Beim Besuch eines Fußballspiels ertönten im Stadion Pfiffe und Buh-Rufe, während die Nationalhymne gespielt wurde. Der 39-Jährige machte einen wütenden Eindruck über das Geschehen, Bilder zeigen ihn mit hochrotem Kopf und zusammengepressten Lippen.

Journalist und Royal-Experte Richard Palmer beschreibt Prinz William im Gespräch mit " " als jemanden, "der hinter den Kulissen sehr temperamentvoll ist". Doch über die Jahre soll der Royal gelernt haben, besser mit Kritik aus der Öffentlichkeit umzugehen. Er habe "breite Schultern", mit denen er die Last tragen könne.

Prinz William wird immer wieder eine zornige Seite unterstellt

Richard Palmer erklärt, dass die Buh-Rufe im Stadion nicht ausschließlich William gegolten haben. "Soweit ich weiß, haben die Liverpool-Fans nicht nur ihn [William, d. R.] ausgebuht, sie haben die Nationalhymne ausgebuht, sie haben die Pokalfinal-Hymne 'Abide with Me' ausgebuht", sagt er dazu. Dieser Song soll 1989 bei einem Gottesdienst für Liverpool-Fans, die bei der sogenannten "Hillsborough-Katastrophe" gestorben sind, gesungen worden sein. Damals sind bei einer Massenpanik im Stadion 97 Menschen ums Leben gekommen, 766 weitere wurden verletzt.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Prinz William in gewissen Situationen ein hitziges Temperament unterstellt wurde. Bereits 2020 hat Autor und Historiker Robert Lacey in seinem Buch "Battle of Brothers" den Royal als unbeherrscht und zornig beschrieben. Auch Herzogin Camilla habe über ihren Stiefsohn einst gesagt, dass sie von dessen verbalen Entgleisungen geschockt gewesen sei.