Wegen Grace Kelly: Hat Fürst Albert seiner Charlène das Auto weggenommen?

Nach den ersten öffentlichen Auftritten von Charlène hat sich die Sorge um ihren Gemütszustand nicht beruhigt. Der Fürstin soll deshalb sogar von Ehemann Albert verboten worden sein, Auto zu fahren.

Was tatsächlich hinter den Mauern des monegassischen Palasts los ist, lässt sich beim Anblick von Fürstin Charlène nur erahnen. Bei ihrer zaghaften Rückkehr in die Öffentlichkeit vor wenigen Wochen zeigte sie sich abwesend, die Gerüchte um eine Ehekrise mit Albert sind lauter als je zuvor. Wie italienische Medien melden, soll der 44-Jährigen jetzt sogar das Auto weggenommen worden sein.

Fürstin Charlène darf nicht mehr selbst Autofahren

Das Magazin " " berichtet, dass Fürst Albert seiner Ehefrau untersagt hätte, mit ihrem Geländewagen zu fahren. Mit dem Auto fährt Charlène normalerweise die Strecke vom Grimaldi-Palast zur Sommerresidenz "Roc Angel". Doch die kurvenreiche Straße gilt als sehr gefährlich und hat bereits einem Mitglied der royalen Familie das Leben gekostet: Alberts Mutter Grace Kelly.

Tragischer Unfall 1983: Alberts Mutter Grace Kelly stirbt bei Crash

Am 13. September 1983 befuhr die ehemalige Schauspielerin und Ehefrau von Fürst Rainier mit einem Rover 3500 genau diese Strecke, die Charlène jetzt offenbar nicht mehr fahren darf. Mit dabei hatte Gracia Patricia ihre damals 18-jährige Tochter Stéphanie. In einer Kurve stürzte das Auto aus ungeklärter Ursache 40 Meter in die Tiefe. Die Fürstin starb später im Krankenhaus an ihren Verletzungen, Stéphanie überlebte.

Glückliches Familienbild von 1977: Grace Kelly mit Fürst Rainier und den Kindern Caroline, Stéphanie und Albert. © IMAGO / ZUMA/Keystone

Wird Charlène vor sich selbst geschützt?

Charlène verbringt eigentlich gerne Zeit in die Sommerresidenz. Soll ihr etwa ein Rückzugsort genommen werden? Oder wird die Fürstin vor sich selbst beschützt? Bei ihren letzten Auftritten machte es den Eindruck, als sei die Ehefrau von Albert geistig kaum anwesend. Vielleicht soll sie in diesem Zustand nicht am Steuer eines Autos unterwegs sein, damit sich die tragische Geschichte des monegassischen Palastes nicht wiederholt.