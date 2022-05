Wow-Auftritt von Königin Letizia: Mit diesem Cut-Out-Kleid zeigt sie ihre sexy Seite

Königin Letizia von Spanien zeigt mal wieder, wie es geht: mit alten Dresscodes brechen und dabei trotzdem Eleganz und Stil beweisen.

In Valencia zog Königin Letizia mit ihrem gewagten Look alle Blicke auf sich...

In royalen Kreisen herrscht eigentlich eine recht strikte Kleiderordnung. Aber Königin Letizia von Spanien (49) scheint sich über diese gekonnt und stylisch hinwegzusetzen.

Königin Letizia zeigt ihre Bauchmuskeln

Auf einer Veranstaltung in Valencia trat Letizia in einem raffiniert geschnittenen fuchsiafarbenen Kleid mit sexy Cut-Outs an der Taille auf und gab damit den Blick auf ihre gestählten Bauchmuskeln frei. Dazu kombinierte sie spitze Pumps und eine farblich passende Tasche. Allzu tief musste die 49-jährige Königin in selbige übrigens nicht greifen: Das Kleid ist im zum Schnäppchenpreis von 61,90 Euro zu haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Letizia bei einer Veranstaltung ein Kleid von der Stange trägt: Erst Anfang Mai begeisterte die Frau von König Felipe ein schwarz-weißes Kleid von Mango. Doch hoppla: Die Rechtsprofessorin Inmaculada Vivas Tesón erschien bei der Veranstaltung damals im gleichen Sommerkleid. Dieses Fashion-No-Go lachte Letizia jedoch einfach weg und umarmte ihren Modezwilling beherzt.