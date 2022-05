Herzogin Meghan und Prinz Harry in England: Rückkehr nach Frogmore Cottage

Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen im Juni samt Kinder nach England. Während ihres Aufenthalts werden sie wohl bei Prinzessin Eugenie unterkommen.

Herzogin Meghan und Prinz Harry zurück in England! Die Exit-Royals nehmen Anfang Juni an den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. teil, wie ein Sprecher des Paares vergangene Woche bestätigte. Nun scheint auch klar, wo die beiden gemeinsam mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet (11 Monate) während ihres Aufenthalts in der Heimat des Prinzen unterkommen werden.

Royals: Meghan und Harry zu Besuch bei Prinzessin Eugenie

Wie die britische Zeitung " " berichtet, sollen Meghan, Harry und die Kinder bei Prinzessin Eugenie und ihrem Ehemann Jack Brooksbank wohnen – in Frogmore Cottage in Windsor.

Hintergrund: Zur Hochzeit 2018 bekamen die Sussexes das Anwesen von der Queen geschenkt. Sie ließen es aufwendig renovieren, lebten am Ende aber nur kurz dort. Nach dem Umzug in die USA bezog Harrys Cousine das Haus mit ihrer Familie. Dennoch gilt Frogmore Cottage weiter als offizielles Zuhause der Ex-Schauspielerin und des Prinzen im Vereinigten Königreich.

Vorbereitungen für Ankunft der Exit-Royals laufen

Dem Bericht zufolge sollen bereits jetzt die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Haus erhöht und alles für die Ankunft der Familie vorbereitet werden.

Regelmäßig übernachtet Harry bei seiner Cousine, wenn er in seiner Heimat ist: Während seines Aufenthalts wegen Prinz Philips Beerdigung und bei der Stippvisite vor der Reise nach Den Haag im April schliefen sie ebenfalls in einem der Gästezimmer.