Sorge um Pietro Lombardi: Sänger löscht alle Instagram-Beiträge

Was ist bei Pietro Lombardi los? Der Sänger hat alle Beiträge auf seinem Instragram-Account gelöscht. Nachdem er am Samstag in der "Giovanni Zarrella Show" einen seltsamen Auftritt hingelegt hat, zeigen sich Fans besorgt.

13. September 2021 - 15:03 Uhr | AZ

Pietro Lombardi hat alle Beiträge auf Instagram gelöscht. © imago images/Karina Hessland