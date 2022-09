Sorge um Gesundheit von Queen Elizabeth II.: Alle Infos im Newsblog

Ärzte machen sich Sorgen um Queen Elizabeth II., die derzeit auf Schloss Balmoral weilt. Wie geht es der Königin? Alle Entwicklungen im Newsblog.

Großbritannien und die ganze Welt machen sich Sorgen um Queen Elizabeth II. Am Donnerstag teilte der Buckingham Palace mit, Ärzte hätten der 96-jährigen Monarchin empfohlen, unter medizinischer Beobachtung zu bleiben.

+++ William, Andrew und Edward in Aberdeen gelandet +++

Wie die "BBC" berichtet, sind sieben Mitglieder der Royal Family auf dem Weg zur Queen nach Schloss Balmoral. Sie sind bereits am Flughafen in Aberdeen gelandet, von es mit dem Auto rund eine Stunde Fahrt nach Balmoral sind. In dem Flugzeug sollen sich demnach unter anderem Prinz William sowie Prinz Andrew und Prinz Edward befinden.

+++ Warum Herzogin Kate nicht bei der Queen ist +++

Die engste Familie eilte nach der Nachricht schnellstmöglich zur Queen nach Balmoral – Herzogin Kate kam allerdings nicht mit. Der Grund: Die Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben heute ihren ersten Tag an ihrer neuen Schule, der Lambrook School in Berkshire, nachdem die Familie erst kürzlich nach Windsor gezogen war.

+++ Tony Blair: "Gedanken und Gebete sind bei Ihrer Majestät" +++

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair hat sich mittlerweile ebenfalls zu Wort gemeldet. Die Nachrichten vom Buckingham Palast seien "sehr besorgniserregend" heißt es in einem Statement von Blair. "Meine Gedanken und Gebete sind bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie in diesen besorgniserregenden Zeiten."

+++ Wachablösung am Buckingham Palast abgesagt +++

Wegen der Sorge um die Queen wurde die heutige Wachablösungs-Zeremonie am Buckingham Palast abgesagt. Bei der Wachablösung wird eine Gruppe von Soldaten von einer nachfolgenden Soldaten-Gruppe ausgewechselt – begleitet von Marschmusik.

Ein Schild wies auf die Absage hin, später wurde es allerdings wieder entfernt.

+++ Ort für Truss-Audienz gab erstes Anzeichen für Gesundheitszustand +++

Es hatte schon Anzeichen dafür gegeben, dass es der Queen, die noch vor kurzem ihr 70. Thronjubiläum feierte, derzeit nicht gut geht. Schon der Ort für die Audienz mit Truss und zuvor Johnson war ungewöhnlich.

Normalerweise empfängt die Queen scheidende oder ins Amt kommende Regierungschefs in ihrer Hauptresidenz Buckingham Palace in London. Doch weil ihr das Gehen zunehmend schwerfiel, reisten die beiden Politiker auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands, wo sich die Königin traditionell von Juli bis September aufhält.

+++ Harry und Meghan in Aberdeen gelandet +++

Laut "BBC" sind nun auch Prinz Harry und Herzogin Meghan, die sich gerade in Europa aufhalten, in Aberdeen gelandet und werden von dort aus ebenfalls nach Balmoral fahren. Das gab ein Sprecher bekannt.

+++ Auch andere Queen-Kinder kommen nach Balmoral +++

Wie die "BBC" berichtet, ist Prinzessin Anne, die einzige Tochter der Queen, bereits in Schottland eingetroffen. Auch Prinz Andrew sowie Prinz Edward und seine Ehefrau Sophie sind auf dem Weg nach Balmoral.

+++ Britische Premierministerin Liz Truss: "Das ganze Land ist besorgt" +++

Auch Großbritanniens neue Premierministerin Liz Truss hat sich nun zu den besorgniserregenden Neuigkeiten zu Wort gemeldet. Auf Twitter schrieb sie: "Das ganze Land ist sehr besorgt wegen der News aus dem Buckingham Palace von heute Mittag. Meine Gedanken – und die Gedanken der Menschen im Vereinigten Königreich – sind bei Ihrer Majestät der Queen und ihrer Familie."

Erst am Dienstag hatte die Queen Truss auf Schloss Balmoral in Schottland empfangen, die sie zur neuen Premierministerin ernannte. Zuvor hatte Ex-Premier Boris Johnson sein Rücktrittsgesuch eingereicht.

Queen Elizabeth II (l.) begrüßt Liz Truss. © getty/[EXTRACTED]: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

+++ Sorge um die Queen: Prinz Charles und Prinz William eilen nach Balmoral +++

Aus Sorge um Queen Elizabeth sind Thronfolger Prinz Charles und sein ältester Sohn Prinz William nach Schottland geeilt. Auch Herzogin Camilla begleitete die beiden, teilte der Palast mit.

+++ Ärzte machen sich Sorgen um Gesundheit von Queen Elizabeth II. +++

Die Ärzte der britischen Königin Elizabeth II. machen sich Sorgen um die Gesundheit der 96 Jahre alten Monarchin. Das teilte der Buckingham Palast am Donnerstag mit. "Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen, sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt", sagte ein Palastsprecher. Die Queen fühle sich aber wohl und bleibe auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral, hieß es weiter.

Erst am Mittwoch hatte die Queen ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen müssen. Es sei ein voller Tag gewesen, sagte ein Sprecher zur Begründung der Absage am Mittwoch.