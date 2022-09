Beerdigung der Queen: Was steht auf der Karte auf dem Sarg?

Königin Elizabeth II. ist am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Heute, am Montag (19. September), wird die Queen nach einem Staatsakt mit Trauerfeier in London auf Windsor bestattet. Hier erfahren Sie alles zum Ablauf – samt Details der Beisetzung und Beerdigung.

Am 8. September ist Queen Elizabeth II. nachmittags auf Schloss Balmoral für immer eingeschlafen. Am Sterbebett wachten ihre beiden ältesten Kinder, Charles und Anne. Alle anderen Familienmitglieder trafen zu spät in Schottland ein. Seit ihrem Tod wird ein striktes Protokoll eingehalten. Datum und Ort der Bestattung samt Trauerfeier sowie die eigentliche Beerdigung sind bis ins Detail durchgeplant. Elf Tage nach dem Tod der Monarchin findet die Bestattung von Königin Elizabeth II. am 19. September statt. Alle weiteren Entwicklungen zum Tod der Queen gibt es hier im AZ-Newsblog.

+++ Wann ist die Krönung von König Charles III.? +++

Noch immer ist unklar, wann die Krönung von König Charles III. stattfinden wird. Royal-Insider gehen davon aus, dass dies noch Monate dauern wird. Hintergründe und erste Details können Sie hier nachlesen.

+++ Karte auf dem Sarg der Queen: Schrift entschlüsselt +++

Im Blumengesteck, das von König Charles stammt, steckt eine weiße Karte. Ein letzter Gruß von ihrem ältesten Sohn. Dort steht geschrieben: "In liebender und inniger Erinnerung, Charles R." Es ist eine ganz persönliche Widmung des 73-Jährigen. Das "R" steht für "Rex", also König.

+++ Wie geht es für die Royal Family weiter? +++

Gegen 13.15 Uhr wird der Sarg der Queen dann wieder auf dem Geschützwagen niedergelassen und im Rahmen einer Prozession zum Triumphbogen Wellington Arch am Hyde Park gebracht. Dort werden Kanonen abgeschossen, der Big Ben wird während der gesamten Prozession läuten. Danach machen sich die Royals auf den Weg nach Windsor.

Nach der Prozession wird der Wagen mit den sterblichen Überresten der Queen gegen 15.53 Uhr vor der St. George’s Kirche ankommen. Der Aussegnungs-Gottesdienst beginnt um 17 Uhr. Daran nehmen neben der Royal Family, die Mitglieder des königlichen Haushalts sowie die Regierungschefs der Länder teil.

Um 20.30 Uhr findet die Queen bei einer privaten Beisetzung in der King George VI. Memorial Chapel ihre letzte Ruhe. Daran werden nur enge Familienmitglieder teilnehmen. Königin Elizabeth II. wird neben ihren Eltern, Schwester Margaret und Prinz Philip in der königlichen Gruft der Gedächtniskapelle bestattet.

+++ Trauerfeier endet mit zwei Schweigeminuten +++

Um 12.55 Uhr ertönte das Hornsignal "Last Post". Dem folgt ein zweiminütiges Schweigen in der Kirche und dem ganzen Land. Um 13 Uhr wurde die Nationalhymne angestimmt – nach 70 Jahren heißt es jetzt: "God save the King".

Der Sarg von Königin Elizabeth II. wird in die Westminster Abbey getragen © dpa/Dominic Lipinski

+++ Spaniens Alt-König Juan Carlos ist der Cousin der Queen +++

Der spanische König Felipe VI. und sein Vater, der umstrittene Altkönig Juan Carlos, haben beim Staatsbegräbnis der Queen ihren ersten gemeinsamen Auftritt nach über zweieinhalb Jahren. Aufgrund verschiedener Affären lebt Juan Carlos seit mehr als zwei Jahren in Abu Dhabi im Exil. Der 84-Jährige ist ein Cousin der verstorbenen Queen.

Der ehemalige spanische König Juan Carlos (84) wird gestützt © dpa/Gareth Fuller

+++ Ehre für eine Jahrhundert-Königin +++

Königin Elizabeth II. ernannte zwei Tage vor ihrem Tod Liz Truss zur neuen Premierministerin, dann schwanden ihre Kräfte (lesen Sie hier alles über die letzten Stunden im Leben der Queen). Die Jahrhundert-Königin wurde 1926 geboren, saß seit 1952 auf dem Thron. Sie hat in den vergangenen 70 Jahren alle bedeutenden Persönlichkeiten getroffen, darunter Gandhi, Mandela, Adenauer, Merkel oder Chruschtschow. Insgesamt hat Königin Elizabeth II. 15 Premierminister ernannt und 13 US-Präsidenten getroffen.

+++ Tränen bei Andrew: Skandal-Prinz verliert seine Mutter +++

Er hat die letzte wichtige Bezugsperson im Königshaus verloren. Prinz Andrew weint bei der Prozession und lässt seinen Gefühlen freien lauf. Mit dem Tod seiner Mutter wird der Skandal-Prinz weiter von der Königsfamilie isoliert werden. Andrew wird unter König Charles III. keine bedeutende Rolle mehr für die britischen Royals spielen.

König Charles geleitet den Sarg der Queen in die Westminster Abbey © imago/i Images

+++ Der Sarg zieht ein: Gäste erheben sich +++

Der Sarg der Queen zieht um 11.57 Uhr ins Zentrum der Westminster Abbey ein. Die Queen war weltliches Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche von England. Die Gäste erheben sich. Die Königin ließ ihren Sarg schon vor 30 Jahren aus Eiche anfertigen, er ist mit Blei ausgeschlagen und daher sehr schwer. Diese Tradition der britischen Royals soll den Sarg luftdicht abschließen und die Feuchtigkeit draußen halten. Das trägt dazu bei, den Leichnam nach seiner Beisetzung länger zu erhalten.

+++ Die Königsfamilie trifft in der Westminster Abbey ein +++

Das Protokoll wird, wie im britischen Königshaus selbstverständlich, genau eingehalten.

Erstes Foto von Meghan: Harrys Ehefrau betritt die Westminster Abbey © dpa/Andrew Milligan

Die Königsfamilie verlässt gegen 11.25 Uhr den Buckingham Palast. Und ist circa 15 Minuten später in der Westminster Abbey eingetroffen, darunter Herzogin Meghan sowie Prinzessin Kate mit George und Charlotte.

Prinzessin Kate in der Limousine auf dem Weg zur Westminster Abbey © imago/PA Images

Die männlichen Royals sowie Prinzessin Anne begleiten den Sarg der Queen in der Prozession.

Prinzessin Kate mit den beiden ältesten Kindern: Prinz Goerge und Prinzessin Charlotte © imago/i Images

+++ US-Präsident Joe Biden und Ehefrau Jill eingetroffen +++

Der 46. US-Präsident Joe Biden ist mit Ehefrau Jill nach London gereist, um beim Staatsakt dabei zu sein. Anders als die meisten Trauergäste reiste das Paar im eigenen Wagen an. Hand in Hand betraten sie die Kirche. Etwa 2.000 Gäste werden erwartet, darunter Hunderte Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger aus der ganzen Welt.

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill kommen Hand in Hand © dpa/Dominic Lipinski

+++ Macrons, Middletons & Parker Bowles': Die ersten Gäste sind da +++

Seit 10.20 Uhr sind die Eltern von Prinzessin Kate in der Westminster Abbey. Carole und Michael Middleton sollen stets ein hervorragendes Verhältnis zur Queen gehabt haben.

Und auch die Kinder von Königin Camilla sind schon da. Laura Lopes und Tom Parker Bowles sind mit ihren Familien gekommen.

Carole und Michael Middleton sind die Eltern von Prinzessin Kate © dpa/Peter Byrne

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist gegen 11 Uhr eingetroffen. Er ist mit Ehefrau Brigitte angereist. Außerdem zahlreiche Politiker: Premierministerin Liz Truss, Vorsitzender der Labour Party, Sir Keir Starmer, Londons Bürgermeister, Sadiq Khan, der Kanzler des Herzogtums, Nadhim Zahaw, der britische Wirtschaftsminister, Jacob Rees-Mogg, die Vorsitzende des House of Commons, Penny Mordaunt.

Emmanuel Macron und Frau Brigitte © imago/i-images

+++ Westminster Abbey: 96 Glockenschläge ++++

Pünktlich um 10.26 Uhr ertönte der erste Glockenschlag für die verstorbene Königin vor der Westminster Abbey. Bis zum Beginn der Trauerfeier um 12 Uhr wird es noch 95 weitere Glockenschläge geben. Jede Minute schlägt eine der Glocken der Westminster Abbey, um jedes Lebensjahr der 96-jährigen Monarchin zu würdigen.

+++ Ablauf: Was passiert im Rahmen der Trauerfeier? +++

Der Staatsakt beginnt: Um 11.44 Uhr (MESZ) wird der Sarg der Queen in einer Prozession auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette von der Westminster Hall des Parlaments in die nahe Westminster Abbey gebracht. Hinter dem Sarg schreitet der engste Kreis der Royal Family: die vier Kinder der toten Königin, König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Dahinter kommen Enkel und Thronfolger Prinz William und sein Bruder Prinz Harry sowie weitere Royals und Mitglieder des königlichen Haushalts. Auch Williams Kinder George und Charlotte werden dabei sein. Die Prozession kommt gegen 10.52 Uhr an der Kirche an. Der Dekan von Westminister, David Hoeyle, führt durch die Trauerfeier, die um 12 Uhr beginnt. Zum Abschluss ertönt das Hornsignal "Last Post", dem folgt ein zweiminütiges Schweigen in der Kirche und dem ganzen Land.

Um 13 Uhr wird die Nationalhymne angestimmt. Anschließend wird der Sarg aus der Kirche getragen und per Prozession zum Wellington Arch gebracht. Der Weg führt vom Parlament über die Straße White Hall und den Exerzierplatz Horse Guards Parade auf die Prachtstraße The Mall und am Buckingham-Palast sowie dem Green Park vorbei. Auch hier folgen wieder die Royals dem Sarg.

Gegen 14 Uhr trifft der Sarg trifft am Wellington Arch ein. Er wird dort in einen Leichenwagen umgebettet für den Transport nach Windsor. Um 16.40 Uhr schließt sich die königliche Familie dem Trauerzug an, der in die St George‘s Chapel führt. Der Aussegnungsgottesdienst in der St George‘s Chapel beginnt um 17 Uhr.

+++ Türen der Westminster Abbey öffnen für Gäste +++

Die Westminster Abbey am Montagmorgen. © Hannah Mckay/PA Wire/dpa

Drei Stunden vor Beginn des Staatsbegräbnisses von Queen Elizabeth II. sind die Türen der Westminster Abbey in London für die Gäste geöffnet worden. Mitglieder der King's Guards, die für die Bewachung der königlichen Residenzen verantwortlich sind, marschierten durch die Tore. Zwei Soldaten stationierten sich am Zugang. Kurz darauf passierten die ersten schwarz gekleideten Besucher die Eingangskontrolle, wie am Montag auf Fernsehbildern zu sehen war. Einer der ersten war das britische Kabinettsmitglied Nadhim Zahawi.

+++ Persönlicher Dudelsackpfeifer der Queen soll Trauerfeier beschließen +++

Der persönliche Dudelsackspieler von Elizabeth II. wird die Trauerfeier für die gestorbene Königin beschließen. Major Paul Burns werde das traditionelle Klagelied "Sleep, Dearie, Sleep" spielen, während die Trauergemeinde aufstehe und der Sarg aus der Westminster Abbey gebracht werde, berichteten britische Medien am Montag.

Wie bereits ihre Mutter, die Queen Mum, liebte Elizabeth II. Dudelsack-Musik. Die Darbietung in der Westminster Abbey sei ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, hieß es. Die Königin hatte die Trauerfeierlichkeiten zu ihren Lebzeiten mitgeplant und einige persönliche Akzente gesetzt.

+++ Prinz George und Prinzessin Charlotte bei der Prozession dabei +++

Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) werden an der Trauerprozession für die Queen teilnehmen. Die beiden Kinder werden demnach hinter dem Sarg von Elizabeth II. laufen, wenn dieser zur Westminster Abbey gebracht wird. George und Charlotte werden dabei hinter ihren Eltern,William und Kate laufen. Wiederum hinter den Kindern: Harry und Meghan.

+++ Vor Beisetzung: Zugverbindung nach Windsor gestört +++

Stunden vor der Beisetzung von Queen Elizabeth II. in Windsor ist es in der Gegend zu Störungen im Zugverkehr gekommen. Verbindungen zwischen der Station Paddington und dem westlich von London gelegenen Slough waren wegen eines Oberleitungsschadens am Montagmorgen blockiert, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Die Störung dürfte viele Trauernde betreffen. Slough liegt in unmittelbarer Nähe zu Windsor. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA ist auch der Weg vom Flughafen in die Londoner Innenstadt betroffen.

+++ Letzte Trauernde vor Queen-Sarg: "Es war ein echtes Privileg" +++

Unmittelbar vor dem Ende der öffentlichen Aufbahrung von Queen Elizabeth II. hat Chrissy Heerey als letzte Trauernde Abschied von der toten Königin genommen.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Heerey am frühen Montagmorgen vor dem geschlossenen Sarg in der Westminster Hall verbeugte. "Ich war die letzte Person, die der Queen ihren Respekt erwiesen hat, und es hat sich wie ein echtes Privileg angefühlt, dies zu tun", sagte das Mitglied der britischen Luftwaffe anschließend. "Es ist einer der Höhepunkte meines Lebens, und ich fühle mich geehrt, hier zu sein", sagte Heerey.

+++ Westminster Hall für Öffentlichkeit geschlossen +++

Am Montagmorgen endete die Aufbahrung der Queen in der Westminster Hall. Hunderttausende kamen in den vergangenen Tagen, um der Monarchin die letzte Ehre zu erweisen.

+++ Kurz vor Beisetzung: Neues Foto der Queen veröffentlicht +++

Am Tag vor der Bestattung und Trauerfeier für die Queen hat der Palast ein neues, bisher unbekanntes Foto von Elizabeth II. veröffentlicht. Das Bild ist im Rahmen des Thronjubiläums entstanden, das die Queen nur wenige Monate vor ihrem Tod gefeiert hat.

+++ Keine neuen Wartenden mehr erlaubt +++

Stundenlang mussten und müssen Wartende in der Schlange stehen, um Abschied von der Queen nehmen zu können. Wegen der nahenden Bestattung werden mittlerweile keine neuen Wartenden mehr zugelassen. Menschen, die sich noch in der Schlange anstellen wollten, wurden abgewiesen.

+++ Prinz Andrew: Emotionale Botschaft an seine Mutter +++

Prinz Andrew hat Queen Elizabeth II., seiner verstorbenen Mutter, in einem emotionalen Abschiedsbrief für ihre Unterstützung und Liebe gedankt. "Es war eine Ehre und ein Privileg, dir zu dienen, Mutter", heißt es in dem Brief, der am Sonntag veröffentlicht wurde.

Er pries das "unendliche Wissen und die Weisheit" der Königin sowie ihre Hingabe und ihren Dienst für das britische Volk. "Ich werde für immer deine Liebe für deinen Sohn, deine Hingabe, deine Fürsorge und deine Zuversicht schätzen."

+++ Ex-Erzbischof: Queen wollte keine langweilige Beerdigung +++

Am morgigen Montag wird Queen Elizabeth II. beerdigt. Nach Angaben des früheren Erzbischofs von York, John Sentamu, wollte die verstorbene Monarchin keine langweilige Beerdigung. "Die Königin will und wollte nicht das, was man lange, langweilige Gottesdienste nennt", sagte er der BBC. Sie habe ihm das persönlich gesagt. Nach Angaben des Senders war Sentamu 20 Jahre lang in die Planungen für das Staatsbegräbnis involviert.

+++ Acht Enkel der Queen halten Totenwache an ihrem Sarg +++

Die acht Enkel von Queen Elizabeth II. haben eine rund 15-minütige Totenwache am Sarg ihrer Großmutter gehalten. Auf Wunsch ihres Vaters König Charles III. trugen sowohl Thronfolger Prinz William (40) als auch Prinz Harry (38) Militäruniformen. Bei den bisherigen Zeremonien hatte Harry, der in Afghanistan gedient hat, im Gegensatz zu seinem Bruder zivile Kleidung angehabt - er musste seine militärischen Titel mit dem Abschied aus dem Königshaus niederlegen.

Nachdem Prinz Andrew, der nach seiner Verstrickung in einen Missbrauchsskandal seine offiziellen Aufgaben in der Royal Family niederlegen musste, bei einer Totenwache der Queen-Kinder Uniform tragen durfte, hatte es jedoch Kritik gegeben - und auch Harry durfte schließlich ausnahmsweise Uniform tragen.

Die übrigen Enkelinnen und Enkel trugen formelle schwarze Kleidung. William und Harry standen an Kopf und Fuß des Sarges. An den langen Seiten und stellten sich die Kinder von Queen-Tochter Prinzessin Anne, Zara Tindall und Peter Phillips sowie die Töchter von Prinz Andrew, Beatrice und Eugenie, auf. Auch die jüngsten Queen-Enkel, Lady Louise und Viscount Severn, die Kinder von Prinz Edward, nahmen an dem besonderen Abschied von ihrer "Grannie" teil.

+++ König Charles und Prinz William überraschen Wartende in London +++

In London stehen derzeit tausende Menschen Schlange, um sich ein letztes Mal von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu verabschieden. Manche warten stundenlang, bis sie zum Sarg in der Westminster Hall gelangen. Um ihnen die lange Wartezeit zu versüßen, haben König Charles III. (73) und sein Sohn Prinz William (40) der wartenden Menschenschar auf der über die Themse führende Lambeth Brücke einen Überraschungsbesuch abgestattet.

Zusammen begrüßten sie die wartende Menge, schüttelten Hände und bedankten sich bei den Menschen, die teilweise bereits seit der Nacht anstehen. Dabei wurden die beiden von Jubel und "God Save the King"-Rufen begrüßt. "Es bedeutet mir unglaublich viel, dass ihr hier seid", sagte Prinz William laut "Daily Mail" zur Menge. Außerdem sagte er, wie in einem Video zu sehen ist, seine Großmutter würde "niemals glauben", wie viele Menschen anstehen, um ihren Sarg zu besuchen. "Ehrlich, das würde sie nicht glauben."

Am späteren Abend können die Trauernden nochmal einen Blick auf Prinz William erhaschen: Gemeinsam mit Bruder Prinz Harry (38) und weiteren Enkelkindern der verstorbenen Queen hält der Prinz of Wales am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache am Sarg in der Westminster Hall - wie am Freitagabend bereits der neue König und seine drei Geschwister.

+++ "Bitte nicht anreisen": 24 Stunden Wartezeit für Queen-Abschied +++

Angesichts der Massen an Trauernden haben britische Behörden vorerst davon abgeraten, sich für den Abschied von Queen Elizabeth II. anzustellen. "Die Warteschlange hat ihre Kapazität fast erreicht mit Wartezeiten von mindestens 24 Stunden", hieß es am Morgen im Live-Tracker der Regierung. "Bitte reisen Sie nicht an, um sich in die Schlange einzureihen." Die Strecke führt über mehrere Kilometer vom britischen Parlament, wo der geschlossene Sarg der Queen aufgebahrt ist, entlang der Themse bis zum Southwark Park.

Bereits am Vortag hatten die Sicherheitskräfte den Zugang zur «Queue», die bereits als gesellschaftliches Großereignis gilt, für sieben Stunden ausgesetzt. Daraufhin bildete sich eine inoffizielle Warteschlange für die Warteschlange. Tausende Menschen warteten auch in der Nacht zum Samstag bei niedrigen Temperaturen unter zehn Grad geduldig darauf, der Königin an ihrem aufgebahrten Sarg in der Westminster Hall des britischen Parlaments ihre Ehre zu erweisen.

+++ Berater: Die Queen hat bis zum Schluss über ihre Pferde geredet +++

Queen Elizabeth II. hat nach den Worten eines Beraters bis kurz vor dem Tod über ihre Pferde gesprochen. Er habe die Königin an ihrem letzten Wochenende in Schottland getroffen, sagte John Warren, der die Queen bei der Pferdezucht und für Rennen beraten hatte, der britischen Nachrichtenagentur PA. "Wir saßen über das Wochenende stundenlang zusammen, um Strategien zu entwickeln und Pläne für die Zukunft zu schmieden."

Triumph 2013 mit "Estimate": Insgesamt soll die Königin etwa 180 Pferde und Ponys besessen haben, die auf verschiedene Residenzen und Ställe im Königreich verteilt sind. © imago images/i Images

Dann hätten beide noch einmal am Dienstagabend (6. September) telefoniert. "Sie war geistig völlig gesund und in großartiger Form", sagte Warren. Es sei unvorstellbar, dass die Queen keine 48 Stunden danach gestorben sei. Die Königin war ein großer Pferde-Fan, sie ritt gerne und oft. Als Züchterin feierte sie mehrere Erfolge, die sie emotional feierte. Insgesamt soll die Königin etwa 180 Pferde und Ponys besessen haben, die auf verschiedene Residenzen und Ställe im Königreich verteilt sind.

Nach dem Sieg ihres Pferdes "Estimate" beim berühmten Rennen von Ascot 2013 habe die Queen Tränen in den Augen gehabt, erzählte Warren. Die Monarchin sei "geradezu galoppiert", als sie von der Royal Box zum Sattelplatz gegangen sei und "Estimate" einen "wunderbaren und hoch verdienten Klaps" gegeben habe. "Es war sehr berührend zu sehen, wie die Queen sich allein auf dieses Geschöpf konzentrierte, das für sie etwas geleistet hatte. Das war bemerkenswert", sagte Warren. Er war mehr als 13 Jahre Berater der Königin. "Ich hatte das Glück, ihr durch unsere gemeinsame Faszination so nahe zu sein."

+++ Zwischenfall in Westminster Hall: Mann rennt zum Sarg der Queen +++

Die Menschen in Großbritannien haben an diesem Wochenende noch einmal Gelegenheit, sich mit einem Besuch am Sarg von Queen Elizabeth II. von ihrer Monarchin zu verabschieden. Am Freitagabend ist es am Sarg zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann wurde festgenommen, der laut Zeugenaussagen in Richtung des Sargs rannte.

Eine Zeugin sagte dem Sender "Sky News", jemand habe ihre siebenjährige Nichte aus dem Weg geschubst, sei zum Sarg gelaufen und habe versucht, die über dem Sarg liegende royale Standarte hochzuheben.

Die Polizei habe ihn "innerhalb von zwei Sekunden" ergriffen. Die Live-Übertragung im Fernsehen wurde zum betreffenden Zeitpunkt ausgesetzt und stattdessen eine Ansicht von außerhalb des Parlaments gezeigt.

Die Metropolitan Police teilte laut britischer Nachrichtenagentur PA mit, der Mann sei wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz über die öffentliche Ordnung verhaftet worden. Der Sarg der Queen ist noch bis Montagmorgen in der Westminster Hall des britischen Parlaments in London aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht.

+++ Kinder der Queen halten Totenwache am Sarg in Westminster Hall +++

Die vier Kinder der Queen haben am Freitagabend für eine Viertelstunde Wacht am Sarg ihrer Mutter gehalten. König Charles III. (73), Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) positionierten sich - allesamt in Uniform - um den Sarg herum, . Viele weitere Mitglieder der Royal Family wohnten der Totenwache zudem von einem Podest am Rande der Westminster Hall im Parlament bei, wo der Sarg seit Mittwochabend aufgebahrt ist.

Die Totenwache ist Berichten zufolge die einzige Gelegenheit bei den Trauerfeierlichkeiten, bei der Prinz Andrew eine Uniform tragen darf. Die Queen hatte ihrem zweitältesten Sohn Anfang des Jahres wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein alle militärischen Dienstgrade aberkannt.

+++ Abschied am Sarg der Queen: David Beckham stand einen halben Tag an +++

Um sich ein letztes Mal von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu verabschieden, nehmen viele Menschen stundenlange Wartezeiten vor der Westminster Hall in Kauf, wo der Sarg der Monarchin aufgebahrt ist. In der kilometerlangen Schlange fand sich am Freitag (16. September) auch ein weltberühmter Ex-Fußballer ein: David Beckham (47). Ganze zwölf Stunden, also einen halben Tag lang, habe der einstige Nationalspieler der Three Lions darauf gewartet, seiner Königin die letzte Ehre zu erweisen, wie "Sky News" berichtet.

Demnach habe er sich bereits um 02:00 Uhr nachts in die Schlange gestellt, etwa um 14:00 Uhr sei er am Sarg von Elizabeth II. angekommen. Er komme aus einem Haushalt, der stark von den Royals geprägt worden sei, sagte Beckham vor versammelten Journalisten. "Wenn meine Großeltern noch leben würden, dann wären sie heute hier." Daher stand es für ihn außer Frage, die lange Wartezeit in Kauf zu nehmen und "mit allen hier das Vermächtnis zu feiern, das [die Queen] uns hinterlassen hat". Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ William und Kate treffen Teilnehmer von Trauerprozession für Queen +++

Prinz William und Prinzessin Kate haben Soldatinnen und Soldaten besucht, die an den Trauerprozessionen für die Queen am Montag teilnehmen werden. Das Paar traf dazu am Freitagnachmittag in einem militärischen Ausbildungszentrum in der englischen Grafschaft Surrey ein.

Kate, Prinzessin von Wales, spricht mit Soldaten aus dem Commonwealth, die zur Teilnahme an der Beerdigung von Königin Elizabeth II. nach Großbritannien entsandt worden sind. Im Army Training Centre (ATC) Pirbright haben sich Soldaten aus Kanada, Australien und Neuseeland versammelt, um ihre Rolle zu proben. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

+++ Söder ordnet für Queen-Begräbnis Trauerbeflaggung in Bayern an +++

Nachdem der Bund zum Begräbnis der gestorbenen Queen Elizabeth II. Trauerbeflaggung angeordnet hat, hat nun auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nachgezogen. Am 19. September, dem Tag der Trauerfeier für die Queen, sollen die Fahnen an allen bayerischen Staatsgebäuden auf halbmast wehen oder mit einem Trauerflor bestückt werden. "Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurden gebeten, in gleicher Weise zu verfahren", heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Freitag.

+++ König Charles lädt Meghan und Harry nicht zum Staatsdinner +++

Am Sonntagabend wird es ein großes Abendessen mit allen wichtigen Royals im Buckingham-Palast geben. Gastgeber König Charles hat aber seinen jüngsten Sohn Harry samt Gattin Meghan nicht eingeladen, weil sie mit dem Megxit ihre königlichen Pflichten abgelegt haben. Beim Dinner, so ein Palastsprecher, seien nur "arbeitende Royals" erwünscht. Thronfolger William und Prinzessin Kate stehen auf der Gästeliste.

+++ Bericht: Harry und Andrew bei Totenwache doch in Uniform +++

Queen-Sohn Prinz Andrew und der in den USA lebende Königinnen-Enkel Harry könnten einem Medienbericht zufolge bei Totenwachen am Sarg der gestorbenen Monarchin doch Militäruniformen tragen. Harry (37) hatte – anders als sein Bruder William – bei den bisherigen offiziellen Terminen immer Anzug getragen. Nun sei ihm erlaubt worden, bei einer am Samstag geplanten Totenwache seine Uniform anzulegen, berichtete die Zeitung "Daily Mirror" unter Berufung auf Quellen des Königspalasts. "Der gesunde Menschenverstand hat gesiegt", zitierte das Blatt einen angeblichen Insider.

Eine offizielle Bestätigung aus dem Königshaus gab es dafür zunächst nicht. Trotz seines Dienstes in Afghanistan musste Harry seine militärischen Titel mit dem Abschied aus dem Königshaus niederlegen.

Auch sein Onkel Andrew (62) hatte - anders als seine Geschwister - seine bisherigen offiziellen Auftritte im Anzug absolviert. Den Angaben zufolge wurde ihm "als besonderes Zeichen des Respekts" ebenfalls erlaubt, bei einer am Freitagabend geplanten Totenwache am Sarg seiner Mutter Uniform zu tragen. Nach seinen Verstrickungen in einen Missbrauchsskandal um den US-Milliardär und verurteilten Straftäter Jeffrey Epstein darf er keine offiziellen Aufgaben mehr als Royal wahrnehmen.

+++ König Charles und Geschwister halten weitere Totenwache +++

Der neue britische König Charles III. (73) und seine Geschwister Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) werden eine weitere Totenwache am Sarg ihrer Mutter halten. Wie der Palast am Donnerstag mitteilte, wollen die Royals am Freitag um 20.30 Uhr (MESZ) für 15 Minuten am Sarg von Queen Elizabeth II. Wacht halten.

+++ Keine Einladung zur Queen-Beisetzung: Kritik aus Moskau +++

Russland hat die fehlende Einladung zur Beisetzung von Königin Elizabeth II. als "zutiefst unsittlich" kritisiert. Es handele sich um einen Versuch Großbritanniens, "die nationale Tragödie, die die Herzen von Millionen Menschen in der ganzen Welt berührt, für geopolitische Zwecke auszunutzen, um eine Rechnung mit unserem Land zu begleichen", teilte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mit. Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa beklagte, dass die britische Regierung die russische Botschaft in London informiert habe, dass es keine Einladung zu den Trauerfeierlichkeiten gebe.

Großbritannien hatte Russland und Belarus nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA wegen Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht eingeladen. Sacharowa sprach von einem Vorwand. Sie betonte, dass Königin Elizabeth II. sich selbst nicht in die Politik eingemischt habe. Dagegen nutze die "britische Elite" nun die Lage für politische Zwecke. "Von unserer Seite drücken wir dem britischen Volk unsere tiefste Anteilnahme im Zusammenhang mit seinem erlittenen großen Verlust aus", sagte Sacharowa.

+++ Mehrere Trauerprozessionen mit Royals bei Staatsbegräbnis +++

Mehrere Trauerzüge mit dem Sarg der toten Monarchin sind am Montag beim Staatsbegräbnis vorgesehen. Der Sarg wird zunächst von 98 Marinesoldaten auf einer Lafette vom Parlament zur Westminster Abbey gebracht.

Nach dem Trauergottesdienst, zu dem zahlreiche Staatschefs und gekrönte Häupter aus der ganzen Welt erwartet werden, führt eine weitere Prozession durch Teile der Hauptstadt bis zum Wellington Arch. Von dort wird der Sarg nach Windsor gebracht, wo eine weitere Prozession bis zur endgültigen Ruhestätte der Queen auf dem Gelände von Schloss Windsor stattfinden soll.

Hinter dem Sarg gehen bei allen drei Prozessionen jeweils zu Fuß die vier Kinder der toten Königin: Der neue König Charles III. (73), Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58). Auf sie folgen Thronfolger Prinz William (40), sein Bruder Prinz Harry (38) und der Sohn von Prinzessin Anne, Peter Phillips (44). Per Auto fahren Königsgemahlin Camilla (75), Kate (40), die nun den Titel Prinzessin von Wales trägt, Herzogin Meghan (41) und Gräfin Sophie (57), die Frau Prinz Edwards.

+++ Frieden? Royals beim gemeinsamen Dinner +++

Lassen Prinz William und Prinz Harry die Streitigkeiten ruhen? Die Brüder sollen am Dienstag mit den Ehefrauen an einem gemeinsamen Dinner mit der Royal Family teilgenommen haben, nachdem der Leichnam der Queen in London in Empfang genommen wurde. Das berichtet die "Daily Mail".

+++ Meghan und Kate würdigen sich keines Blickes +++

Am Mittwoch wurden die sterblichen Überreste der Queen vom Buckingham Palast zur Westminster Hall gebracht. Bei der Prozession und im Parlament würdigten sich Prinzessin Kate und Herzogin Meghan keines Blickes – wie schon beim gemeinsamen Trauerrundgang am Samstag.

Was passiert mit dem Leichnam der Königin?

Der Sarg wurde von Marinesoldaten auf einer Lafette durch die Londoner Straßen gezogen werden. So war es auch 1952 beim Tod von Elizabeths Vater König Georg VI. (✝56). Seit Mittwoch wird die verstorbene Königin in der Westminster Hall (Palast von Westminster) aufgebahrt. Die Öffentlichkeit kann sich seitdem von der Queen für immer verabschieden. Man rechnet mit einer halben Million Menschen, die kommen werden.

Termin der Bestattung: Wann findet die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. statt?

Der Palast gab bekannt, dass Trauerfeier und Beisetzung der Queen am 19. September geplant ist. Das ist ein Montag. Stirbt der britische Regent, wird der Tag der Bestattung zum nationalen Trauer- und Feiertag erklärt. Das Volk kann dann um seine Queen weinen, die über 70 Jahre lang auf dem Thron saß – Rekordzeit! Um zwölf Uhr soll es am 19. September in ganz Großbritannien zwei Schweigeminuten geben.

Datum und Ort stehen fest: Gottesdienst in der Westminster Abbey

Die Krönung von Prinzessin Elizabeth zur Königin fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey (da saß sie schon knapp 16 Monate auf dem Thron). In der Kirche in London wird auch die Trauerfeier für die Queen stattfinden.

Ablauf des Begräbnisses: Wo findet die Beisetzung der Queen statt?

Nach dem Staatsbegräbnis wird der Sarg in einer Prozession von Westminster Abbey zum Wellington Arch gebracht. Von Wellington Arch aus wird der Sarg nach Windsor gebracht, wo der Leichenwagen in einer Prozession über den Long Walk zur St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor fährt. Die Queen wird dort neben ihrem Vater beigesetzt. Ihr 2021 verstorbener Ehemann Prinz Philip, der in der "Royal Vault", einer Grabkammer unter der Kapelle, begraben ist, wird daraufhin umgebettet und neben ihr bestattet. Im Familiengrab liegen auch Queen Mum und Prinzessin Margaret.

Royals und Politiker: Welche Gäste werden beim Staatsakt erwartet?

Neben der kompletten königlichen Familie werden rund 500 Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie Mitglieder der europäischen Königshäuser erwartet. Unter anderen haben sich US-Präsident Joe Biden mit Ehefrau Jill Biden, König Willem-Alexander der Niederlande mit Ehefrau Maxima sowie Prinzessin Beatrix angekündigt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender teilnehmen.

Nach über zweieinhalb Jahren zeigen sich auch König Felipe von Spanien und sein Vater Juan Carlos wieder gemeinsam. Die beiden kommen jeweils mit ihren Frauen (Letizia und Sofia) nach London.

Königin Elizabeth war Staatsoberhaupt von insgesamt 15 Ländern, die dem Commonwealth-Staatenbündnis angehören. Es ist noch überhaupt nicht abzuschätzen, wie viele Gäste wirklich erscheinen werden. Die Westminster Abbey und das gesamte Londoner Stadtgebiet werden zur Hochsicherheitszone. Die ganze Welt wird auf London blicken. Dies wird das größte internationale Ereignis der vergangenen Jahrzehnte sein.

Was ist der Unterschied zwischen Beerdigung, Beisetzung und Bestattung?

Umgangssprachlich werden die Begriffe Beerdigung, Beisetzung und Bestattung oft als Synonyme verwendet. Doch sie haben unterschiedliche Bedeutungen: