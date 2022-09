Die Queen ist tot: Die Welt trauert mit den Royals

Königin Elizabeth II. ist tot, das gab der Buckingham Palast am Donnerstagabend bekannt. Die Queen ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die ganze Welt trauert mit der Königsfamilie und dem britischen Volk.

Im Juni 2022 hatte Queen Elizabeth II. noch ihr 70. Thronjubiläum gefeiert. Jetzt muss das britische Volk den Tod seiner Königin verkraften. Die Königin starb am Donnerstagnachmittag im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral.

Königin Elizabeth II. ist gestorben

Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Georg VI. bestieg Elizabeth am 6. Februar 1952 im Alter von 26 Jahren den Thron. Ihre Krönung am 2. Juni 1953 war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Kein Monarch in der Geschichte Englands war länger im Amt. Die 96-Jährige war auch das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt.

Prinz Charles ist der neue König

Am 20. November 1947 heiratete sie Prinz Philip. Die beiden waren bis zu seinem Tod am 9. April 2021 über 73 Jahre lang verheiratet. Sein Tod, wenn auch nicht unerwartet, war für die Queen ein schwerer Schlag, wie aus Kommentaren der Royal Family herauszuhören war. Die jüngere Schwester Margaret starb bereits 2002, kurz danach auch ihre Mutter Elizabeth, die "Queen Mum".

Prinz Charles (73), der älteste Sohn von Königin Elizabeth und dem Herzog von Edinburgh, ist jetzt neuer König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Dass er auf die Königskrone verzichten wird, glauben aber nur wenige in Großbritannien. Denn dann, so meinen Adelsexperten in London, würde er stark an Ansehen verlieren – schließlich kam seine Mutter auch im hohen Alter konsequent ihren Pflichten nach und betonte stets, sie werde ihre Rolle bis zum letzten Atemzug ausfüllen.