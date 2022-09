Herzogin Meghan nicht am Sterbebett der Queen: Harrys Frau reagiert dennoch taktvoll

Prinz Harry und Herzogin Meghan weilten in Großbritannien, als sie vom dramatischen Gesundheitszustand der Queen erfahren haben. Während sich Prinz Harry sofort auf den Weg zu Schloss Balmoral machte, blieb Herzogin Meghan in London. Nach dem Tod der Königin zeigt sie dennoch eine gefühlvolle Reaktion.

Er kam zu spät und konnte nicht mehr am Bett seiner sterbenden Großmutter wachen! Prinz Harry war erst gegen 21 Uhr deutscher Zeit am Schloss Balmoral. Wie aus dem offiziellen Palast-Statement von 19.30 Uhr zu lesen ist, verstarb die 96-jährige Monarchin aber bereits am Nachmittag. Prinz Harry wird jetzt gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Königsfamilie in Schottland trauern.

Nachricht über schlechten Zustand der Queen: Meghan Markle bleibt in London

Harrys Ehefrau Meghan blieb in London. Sie nahm aber nicht, wie ursprünglich geplant, an der Verleihung der WellChild-Awards teil. Auch Prinz Williams Ehefrau Kate reiste nicht ans Totenbett der Königin. Sie blieb in Windsor, da ihre Kinder am Donnerstag den ersten Tag an der neuen Schule hatten.

Trauer um die Königin: Meghan und Harry veröffentlichen Statement auf archewell.com

Während William und Kate von König Charles einen neuen Titel bekamen – – reagierten Herzogin Meghan und Prinz Harry mit einer eindrucksvollen Geste. Schon unmittelbar nach Bekanntgabe des Tods der Queen färbten die beiden die Website ihrer Stiftung "archewell" schwarz ein. Mit weißen Lettern ist zu lesen: "In liebevoller Erinnerung an Ihre Königliche Hoheit, Königin Elizabeth II., 1926-2022."

So nehmen Harry und Meghan Abschied von der Queen: Sie haben die Homepage ihrer Stiftung "archewell" schwarz gefärbt. © archewell

Posthume Ehre und Respekt: Herzogin Meghan lässt Website umbauen

Es ist eine wunderschöne Botschaft, welche Prinz Harry und Herzogin Meghan in die Welt schicken. Trotz der Flucht aus dem Palast, jahrelangem Zoff und bösen Interviews bekennen sie sich zur Monarchie. Sie würdigen Harrys Großmutter und zollen der Queen so posthum Respekt.

Nachrichtenkette: Prinz Harry wird von Royals nicht außen vor gelassen

Natürlich ist die Umstellung der Homepage keine spontane Entscheidung der Sussexes gewesen. Sie war lange im Vorfeld geplant, ebenso wie der exakte Ablauf nach dem Tod der Queen. Laut BBC wurde Premierministerin Truss um 16.30 Uhr über den Tod der Queen informiert. Und neben Charles und William erreichte die Nachricht offenbar auch unmittelbar danach Prinz Harry, der gemeinsam mit Meghan den Umbau der Website veranlasste.

Jetzt gilt es, in den schweren Stunden, Stütze zu sein – trotz Megxit, Streitigkeiten in der Familie und bösen Anschuldigungen. Die Zeit der gemeinsamen Trauer ist gekommen.