Sicherheitsbedenken: Schwänzt Prinz Harry Gedenkgottesdienst für Prinz Philip?

Am 29. März soll ein Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Prinz Philip stattfinden. Sein Enkel Prinz Harry könnte bei dieser Veranstaltung fehlen. Grund sollen Sorgen bezüglich seiner Sicherheit sein.

Im Alter von 99 Jahren ist Prinz Philip im April 2021 gestorben. Die Trauer in der royalen Familie und beim Volk war groß, denn trotz (oder gerade wegen) seiner markanten Sprüche war der Ehemann von Queen Elizabeth sehr beliebt. Am 29. März 2022 wird für ihn ein Gedenkgottesdienst in der Londoner Westminster Abbey stattfinden. Ein Royal soll dabei allerdings fehlen - Prinz Harry!

Keine Rückkehr für Prinz Harry?

Der 37-Jährige fühle sich in Großbritannien ohne den Schutz durch Beamte von Scotland Yard nicht sicher, wie sein Anwaltsteam vor wenigen Tagen erklärte. Seit seinem Rücktritt als Senior-Royal hat Prinz Harry kein Anrecht mehr auf staatlichen Schutz. Deshalb will er angeblich nicht für den Gedenkgottesdienst anreisen.

Auch die königliche Familie gehe nicht davon aus, dass Prinz Harry mit Herzogin Meghan und den Kindern die Veranstaltung besuchen werde, so ein Royal-Insider gegenüber dem britischen Blatt "Daily Mail": "Sie halten es für unwahrscheinlich, dass er zurückkommt, weil es seine Position untergraben würde, dass es eine zu große Bedrohung ist."

Prinz Harry verlängert Mietvertrag für Frogmore Cottage

Trotz der Sicherheitsbedenken, die Prinz Harry bezüglich eines Aufenthaltes in seiner Heimat Großbritannien hat, soll er weiterhin das Anwesen Frogmore Cottage mieten. Der Vertrag wäre eigentlich am 31. März ausgelaufen, wie "The Telegraph" berichtet. Ein Sprecher des Prinzen versichert jedoch: "Es gibt keine Pläne, die derzeitige Vereinbarung zu ändern." Dass Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Großbritannien zurückkehren, scheint trotzdem äußerst unwahrscheinlich.