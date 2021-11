Sexy Lena Meyer-Landrut: Auf diesem Foto lässt sie tief blicken

Auf Instagram zeigt sich Lena Meyer-Landrut aktuell sehr freizügig. Mit einem Busenblitzer-Schnappschuss erfreut die Sängerin zahlreiche Fans.

Ein neckischer Blick, ein weißes Hemd und sonst nichts! Lena Meyer-Landrut präsentiert sich in den sozialen Medien sexy und aufreizend wie selten. Den Followern scheint es zu gefallen.

Busenblitzer bei Lena Meyer-Landrut

Auf Instagram hat die ehemalige ESC-Gewinnerin zwei Polaroid-Schnappschüsse gepostet. Während sie auf dem einen Foto unschuldig dreinschaut, gibt sie sich auf dem anderen verführerisch. Das Hemd ist weit offen und lässt sogar den Busen hervorblitzen.

Ihre Fans sind begeistert von den Bildern und posten zahlreiche Feuersymbole. "Wie schön willst du bitte sein", "wie hübsch" und "die heißeste Frau, die ich je gesehen habe" lauten Kommentare dazu.

Lena Meyer-Landrut teilt selten Privates

Einige Follower freuen sich aber auch, dass Lena Meyer-Landrut aktuell viel mit ihnen via Instagram teilt. "Bin sooo happy dass du in letzter Zeit so aktiv bist", schreibt ein Fan dazu. Im Mai 2021 hatte sie sich für eine kurze Zeit aus den sozialen Medien verabschiedet und sogar alle ihre Beiträge gelöscht. Auch ihr Privatleben hat sie über die Jahre aus der Öffentlichkeit herausgenommen.