Servus, Toni! Trauerfeier für verstorbene Kult-Wirtin (91)

Bewegender Abschied von Münchens Kult-Wirtin Toni Netzle (†91). Christian Ude und Jutta Speidel halten Reden, Netzles Kinder sind sicher: "Es hätte ihr gefallen."

Die Sonne lachte an diesem Donnerstagmittag herzhaft. Genau so, wie es Toni Netzle (†91) immer tat. Denn das war all die Jahre ihre wohl größte Stärke – der Humor.

Den brauchte es, um den knochenharten Job im Nachtleben und dazu all die Stars und Sternchen, Selbstdarsteller und Eitelköpfe zu ertragen. Und die Toni lachte eigentlich immer, selbst dann, wenn ihr gar nicht danach war. Aus voller Kehle.

Trauerfeier für Toni Netzle: Ein bewegendes Servus

Münchens Kult-Wirtin, die über 30 Jahre im Alten Simpl so viel mehr war - Beichtmutter, Animateurin, Kupplerin, Therapeutin - hat zu ihrer Trauerfeier in der Aussegnungshalle vom Ostfriedhof also das passende Geschenk von Petrus bekommen: Sonnenschein. Auch abgesehen vom Wetter war die Stimmung beim großen Abschied für die Toni erstaunlich heiter, wenn man das so sagen darf.

Natürlich war es ein bewegendes Servus von einem Münchner Original, bei dem auch das ein oder andere Tränchen floss. Dennoch überwog trotz des Schmerzes eine gewisse Fröhlichkeit, was vielleicht auch an den mit lustigen Anekdoten gefüllten Reden lag.

Trauerfeier: Reden von Christian Ude und Jutta Speidel

Sowohl Alt-OB Christian Ude als auch Top-Komponist Christian Bruhn erinnerten an Netzles wilde Zeiten im Simpl, dem Wohnzimmer von Elvis Presley, Soraya, Brigitte Bardot und allen anderen Show-Größen, die in München waren und Durst nach Lebensfreude hatten. TV-Star Jutta Speidel erzählte in ihrer Rede vom Versprechen, das Toni und sie sich gegeben hatten – nach Corona "alles nachzufeiern".

Auch wenn daraus leider nichts wird, so sprach Christian Ude das aus, was vor allem Tonis Kindern Birgit und Christian in den schweren Stunden Kraft gibt: die Versöhnung mit ihrer Mutter kurz vor deren Tod. Und natürlich würdigte er auch Netzles Lebensliebe Ole Olowson († 81), der einen Tag vor der Trauerfeier an einem Schlaganfall gestorben war.

Tochter Birgit Netzle zur AZ: "Dieser Abschied hätte Toni sicherlich gefallen."