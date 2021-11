Kult-Wirtin Toni Netzle (91): Einen Tag vor der Trauerfeier stirbt ihr Mann

Tragisch! Am Tag vor der Trauerfeier für die verstorbene Kult-Wirtin Toni Netzle (†91) ist ihr Mann Ole Olowson an einem Schlaganfall gestorben.

Toni Netzle (o.r.) und ihr Lebensgefährte Ole Olowson (o.l.) betrieben den Alten Simpl gemeinsam. Auf diesem Foto von 1980 sind sie mit dem Dirigenten und Pianisten Wolfgang Sawallisch und dessen Frau Mechthild zu sehen.

Eine tragischere Geschichte kann man sich kaum ausdenken: Nur wenige Stunden vor der Trauerfeier für Münchens Kult-Wirtin Toni Netzle (†91, Alter Simpl) ist jetzt ihr langjähriger Lebensgefährte Ole Olowson mit 81 Jahren am gebrochenen Herzen gestorben.

Wie die AZ erfahren hat, erlitt Ole, der über 60 Jahre an Tonis Seite war, am Mittwoch einen Schlaganfall. Notarzt! Klinik! Am Nachmittag ist er dann im Schwabinger Krankenhaus gestorben. 14 Tage nach dem Tod von Toni Netzle, die nach einem Oberschenkelhalsbruch, Koma und kurzzeitiger Erholung, friedlich eingeschlafen war, ist ihr nun ihr Liebster gefolgt.

Am Donnerstag (11. November) findet in München die große Trauerfeier für Toni Netzle statt. Alt-OB Christian Ude, der eine der Reden halten wird, muss seinen Text jetzt nochmal umschreiben.