Münchens Kult-Wirtin ist tot: Toni Netzle stirbt mit 91

Große Trauer um Toni Netzle. Die Münchner Kult-Wirtin ist mit 91 Jahren gestorben.

München - Ihre Familie und die vielen Promi-Freunde hatten noch gehofft, dass sie es weiter packt. Jetzt die traurige Nachricht: Toni Netzle, die in ihrem Kult-Lokal "Alter Simpl" alle Schönen und (Erfolg)Reichen über Jahrzehnte glücklich machte, ist am Mittwochvormittag im Klinikum Großhadern mit 91 Jahren für immer eingeschlafen.

Tochter von Toni Netzle (†91): "Wir sind sehr, sehr traurig"

Ihre Tochter Birgit Netzle (Ex-Asam-Schlössl-Wirtin) zur AZ: "Wir hatten noch die Hoffnung, dass sie die Reha macht. Aber jetzt war es genug für sie. Wir sind sehr, sehr traurig."

Nach einem Sturz in ihrer Schwabinger Wohnung war die Promi-Wirtin Anfang September bei einer Oberschenkelhalsbruch-OP ins Koma gefallen. Trotz ihres hohen Alters war sie danach wieder erwacht - und auf dem Weg der Besserung. Bevor sie am Mittwochmorgen ins Krankenhaus kam, war sie in einem Pflegeheim in Pullach.