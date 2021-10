Große Trauerfeier für verstorbene Kult-Wirtin (91): Toni Netzles letzter Wunsch

Münchens Kult-Wirtin Toni Netzle wird auf dem Waldfriedhof beerdigt – was ihre Kinder planen.

Toni Netzle ist am 27. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Münchner Kultwirtin konnte sich von einer Oberschenkelhalsbruch-OP und einem darauf folgenden Koma nicht mehr erholen.

Die Trauer in München ist groß – und weit darüber hinaus: Kult-Wirtin Toni Netzle (†91), deren Lokal Alter Simpl in der Türkenstraße jahrzehntelang das Wohnzimmer der Stars war, ist am Mittwochmorgen für immer eingeschlafen.

Nachdem sich ihre beiden Kinder Birgit und Christian wenige Tage vor ihrem Tod noch mit ihr versöhnt hatten, unterstützen sie nun natürlich auch tatkräftig Netzles Lebensliebe Ole Olofson bei der Organisation der Beerdigung.

Toni Netzle: Letzte Ruhe auf dem Waldfriedhof

Was war Toni Netzles letzter Wunsch? Tochter Birgit Netzle, lange Wirtin vom Asam Schlössl, zur AZ: "Es ist klar, dass unsere Mutter ihre letzte Ruhe im Familiengrab auf dem Waldfriedhof findet. Dort liegen auch schon ihre Eltern und ihre Schwester."

Große Trauerfeier für Toni Netzle geplant

Nachdem bekannt wurde, dass Münchens beliebte Wirtin gestorben ist, bekam ihre Familie große Anteilnahme. Deshalb ist Birgit Netzle auch dafür, den Abschied nicht nur im kleinen Kreis zu halten: "Ich finde, eine große Trauerfeier - so weit es die 3G-Regeln eben derzeit zulassen - ist für eine so große Persönlichkeit wie meine Mutter nur angebracht." Und weiter: "Sie war ja immer ein sehr geselliger Typ – und hätte das auch so gewollt."

Versöhnung am Totenbett: Toni Netzle mit ihren Kindern Birgit und Christian (hier 1993 in München). © privat

Die Details zum Netzle-Abschied werden in den nächsten Tagen von ihren Lieben geplant.