Seltsamer Moment bei München-Konzert: Elton John zeigt Foto von Harry und Meghan

Am Donnerstagabend hat Elton John sich von seinem Münchner Publikum verabschiedet, der Superstar geht bald in Showbiz-Rente. Während er mit seinen Liedern für Gänsehautstimmung sorgte, gab es auf der Bühne einen irritierenden Moment – plötzlich war ein Foto von Harry und Meghan zu sehen. Was wollte der Sänger damit zum Ausdruck bringen?

28. April 2023 - 16:00 Uhr | Sven Geißelhardt