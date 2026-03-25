RTL-Moderatorin schwärmt von Thomas Müller: Warum sie nur Augen für den Ex-FC-Bayern-Star hat

Schmeichelnde Worte für Thomas Müller – Laura Wontorra steht neben ihm und schwärmt vor laufender Kamera. Die Moderatorin und Tochter von Jörg Wontorra ist offiziell Single. Müllers Reaktion fällt eindeutig aus.

Fans auf der ganzen Welt feiern Thomas Müller (36) für sein Talent als Stürmer. Doch auch abseits des Rasens macht der 36-Jährige eine gute Figur. Beim weiblichen Publikum punktet der bodenständige Bayer mit Witz und Humor. 2019 wurde Müller in einer sogar zum beliebtesten Fußballprofi bei Frauen in Deutschland gekürt. Dass er auch optisch Eindruck macht, bewies der einstige FC-Bayern-München-Kicker jetzt bei einem TV-Termin. Müller darf sich über Komplimente einer bekannten deutschen Moderatorin freuen.

Moderatorin schwärmt von Thomas Müllers Aussehen: "So ein Glow-up"

Im Sommer wird Thomas Müller neben Jürgen Klopp (58) und Mats Hummels (37) im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft als MagentaTV-Experte im Einsatz sein. Die drei versammelten sich jetzt für die Vorstellung des Sendekonzepts in München. Auch TV-Moderatorin Laura Wontorra (37) erschien zum Termin und posierte neben den Herren für die Kameras. Dabei kam es zu Schwärmereien, denn Jürgen Klopp lobte: "Das ist die beste Veränderung: Müller mit Bart." Der 58-Jährige spielte auf den Haarwuchs seines Experten-Kollegen an. Laura Wontorra stieg schnell ins Gespräch ein und lobte Müllers neues Aussehen: "Oder?! Ist so ein Glow-up!" Die Moderatorin findet offenbar, dass Thomas Müller heute attraktiver wirkt als jemals zuvor.

Der Fußballer, der seit seinem Aus beim FC Bayern München für die Vancouver Whitecaps auf dem Platz steht, freute sich sichtlich über die Komplimente. Ein "Sport1"-Clip zeigt Thomas Müller lächelnd und mit einem Strahlen in den Augen. "Dann kannst du gleich mal ein Glow-up hinlegen", entgegnete er schmunzelnd zu Klopp.

Thomas Müller wird für neuen Style gefeiert

Müller ist schon seit mehreren Monaten stolzer Bartträger. Die AZ berichtete bereits im vergangenen Oktober über den optischen Wandel des Fußballers. Fans feiern Müller für seinen neuen Style. Die Entscheidung, Bart wachsen zu lassen, kommt offensichtlich auch bei Laura Wontorra und Jürgen Klopp sehr gut an.

Laura Wontorra schwärmt bei einem TV-Termin von Thomas Müller. © imago/Eibner

Liebesleben von Laura Wontorra: Seit wann ist sie Single?

Laura Wontorra geht seit der Trennung von Fußballprofi Simon Zoller (34) im November 2022 offiziell als Single durchs Leben. Die beiden waren etwa acht Jahre ein Paar. Thomas Müller ist in einer Beziehung mit Ehefrau Lisa Müller (36). 2007 lernten sich der Fußballer und die Dressurreiterin über Freunde kennen. Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte um eine Liebes-Krise zwischen den beiden. Lisa Müller ist auch nicht mit nach Kanada gezogen. Glücklich zeigten sie sich im Dezember jedoch Seite an Seite in Bayern﻿.