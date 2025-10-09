Ohne Ehefrau Lisa in Kanada: Thomas Müller wird für neuen Style gefeiert

Thomas Müller wird meistens für seine Leistungen auf dem Fußballplatz gefeiert. Doch auch optisch weiß der Profisportler zu überzeugen. Nach seinem Kanada-Umzug hat sich der Style des 36-Jährigen ganz schön verändert – und auch den Fans ist diese Transformation nicht entgangen.

Thomas Müller kickt inzwischen für die "Vancouver Whitecaps". Der Umzug nach Kanada scheint dem Profifußballer gutzutun.

Lange zählte Thomas Müller (36) zu den beliebtesten Kickern beim FC Bayern München. Seit Sommer 2025 spielt der gebürtige Bayer jedoch im weit entfernten Kanada, wo er für die Vancouver Whitecaps aufläuft. Auf Social Media versorgt der 36-Jährige Fans mit Eindrücken aus seiner neuen Wahlheimat, die er ohne Ehefrau Lisa (36) bezogen hat – und mit ganz bestimmten Schnappschüssen sorgt er nun für Furore.

Thomas Müller beim Basketball: "Nächster Halt, die NBA?"

Auf Instagram teilt Thomas Müller eine Bilderserie, die ihn ausnahmsweise bei einer anderen Sportart als Fußball zeigen. In beiger Chinohose, mit stylischen Loafern und Drei-Tage-Bart hat der 36-Jährige einer Basketball-Arena einen Besuch abgestattet – und dabei selbst zum orangefarbenen Ball gegriffen.

Ob Thomas Müller den Basketball im Korb versenkt hat, ist den Fotos leider nicht zu entnehmen. Allerdings macht der Fußballprofi zweifellos auch auf dem Basketballfeld eine super Figur. Und unter dem Beitrag steht geschrieben: "Nächster Halt für Thomas Müller: die NBA?"

Thomas Müller nach Kanada-Umzug: "Unglaublich an Style zugelegt"

Unter der Bilderserie überschlagen sich die positiven Kommentare zum Look des 36-Jährigen. Ein Fan schreibt: "Thomas, der beste Beweis dafür, dass man Deutschland verlassen sollte. Hat der Mann ein Glow-up, wow." Ein anderer findet: "Er hat ja unglaublich an Style zugelegt. Thommy, bester Mann." Ein weiterer kommentiert: "Bayern zu verlassen, hat Müller zu einem absoluten Glow-up verholfen, wow."

Ein internationaler Fan geht sogar noch weiter und kommentiert auf Englisch: "Mich würde es nicht überraschen, wenn er es nach Hollywood schafft." Ob Thomas Müller einen solchen Karrierewechsel in Erwägung zieht? Er wäre zumindest nicht der erste Müller, der ganz neue Wege geht: Denn wie kürzlich bekannt wurde, absolviert seine Ehefrau Lisa ein Praktikum bei Ilse Aigner (60) im bayerischen Landtag.