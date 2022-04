Queen brüskiert: Kommt Herzogin Meghan nur noch mit TV-Team nach England?

Nach über einem Jahr nehmen die Netflix-Produktionen von Prinz Harry und Herzogin Meghan endlich Gestalt an. Für einen Besuch in Europa will sich das royale Paar von TV-Kameras begleiten lassen. Auch eine Stippvisite in Großbritannien wäre mit dem Team des Streaming-Riesens denkbar.

13. April 2022 - 16:09 Uhr | AZ