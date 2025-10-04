AZ-Plus
In wenigen Tagen ist es rum mit der Feierei auf dem Oktoberfest. Bis dahin lassen es die Besucher aber nochmal ordentlich krachen. Auch die Promis sind noch im Wiesn-Fieber. Was war in den vergangenen Tagen geboten bei den VIPs?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt
Die Promis geben zum Enspurt auf dem Oktoberfest nochmal alles.
Die Promis geben zum Enspurt auf dem Oktoberfest nochmal alles.
Kurz vor der Fahrt auf dem Freefall-Tower "Sky Fall" hat Patricia Blanco noch gut lachen.
Kurz vor der Fahrt auf dem Freefall-Tower "Sky Fall" hat Patricia Blanco noch gut lachen.
Jessica Contento mit ihrer Mutter Rosa vor ihrem eigenen Oktoberfest-Stand.
Jessica Contento mit ihrer Mutter Rosa vor ihrem eigenen Oktoberfest-Stand.
Die "Dahoam is dahoam"-Stars nostalgisch in der Krinoline auf der Wiesn (v.l.): Florian Stadler, Brigitte "Gitti" Walbrun, Heidrun Gärtner, Godiva Adela, Patricia Freund und Harry Blank.
Die "Dahoam is dahoam"-Stars nostalgisch in der Krinoline auf der Wiesn (v.l.): Florian Stadler, Brigitte "Gitti" Walbrun, Heidrun Gärtner, Godiva Adela, Patricia Freund und Harry Blank.
Evi Mittermaier mit Tochter Nina
Evi Mittermaier mit Tochter Nina
Barbara Klein und Susanne Schäfer
Barbara Klein und Susanne Schäfer
Giulia Siegel mit Freund Ludwig Heer
Giulia Siegel mit Freund Ludwig Heer
Nik P. (Presnik) und Ehefrau Karin
Nik P. (Presnik) und Ehefrau Karin
Jeannette Graf, Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis und Amelie Stein
Jeannette Graf, Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis und Amelie Stein
Ralf Moeller mit Axel Kahn und dessen Partnerin Sarah
Ralf Moeller mit Axel Kahn und dessen Partnerin Sarah
Axel Kahn und Ehefrau Sarah
Axel Kahn und Ehefrau Sarah
Johanna Bittenbinder
Johanna Bittenbinder

Almauftrieb, Ladies Red Wiesn, Madlwiesn, Cathy Hummels "WiesnBummel" – seit Start des Oktoberfests 2025 ist das Festgelände fest in der Hand zahlreicher VIPs. Aktuell gibt es in Deutschland wohl keine Veranstaltung, auf der die Promi-Dichte so hoch ist wie auf der Theresienwiese. Auch zum Endspurt wird von den Stars und Sternchen nochmal richtig Gas gegeben. Was war in den letzten Tagen geboten?

Promis im Oktoberfest-Wahn: Diese Events wurden gefeiert

Bei der Gentlemen's Wiesn feierten ausnahmsweise die Promi-Herren unter sich. Designerin Kinga Mathe hatte zusammen mit Juwelier Wempe zum exklusiven Oktoberfest-Event geladen. Unter den Gästen waren unter anderem Schauspieler Clemens Schick, GNTM-Sieger Moritz Rüdiger und VIP-Stylist Oliver Rauh.

In der Heimer-Entenbraterei empfing Beauty-Doc Luise Berger zahlreiche Promi-Kunden. Gemeinsam mit ihrer Tochter Eleonora präsentierte sie ihre eigene Hautpflege-Linie Doc Berger Effect. TV-Star Verena Kerth, Spielerfrau Lina Kimmich und RTL-Moderatorin Mareile Höppner genossen den Oktoberfest-Ausflug sichtlich.

Patricia Blanco und Jessica Contento feiern nicht mit Wiesn-VIPs

Auf der Gästeliste der Münchner VIP-Partys zum Oktoberfest suchte man Patricia Blanco allerdings vergeblich. Die Tochter von Roberto Blanco scheint bei der Münchner Society außen vor zu sein, wie sie im Gespräch mit der AZ erklärte: "Ich bin da nie angekommen, sie akzeptieren mich auch nicht wirklich."

Auch Jessica Contento war bei den typischen Promi-Events auf der Wiesn heuer eher nicht anzutreffen. Bei ihr hatte das aber eher geschäftliche Gründe, d enn die Ehefrau von Ex-FC-Bayern-Star Diego Contento hat in diesem Jahr erstmals ihren eigenen Oktoberfest-Stand. "Ich wollte aber einfach mal etwas anderes machen. Es ist eine tolle Abwechslung, aber körperlich eine ganz andere Herausforderung", sagte sie der AZ dazu.

Welche weiteren VIPs den Endspurt auf dem Oktoberfest feiern, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

