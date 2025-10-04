In wenigen Tagen ist es rum mit der Feierei auf dem Oktoberfest. Bis dahin lassen es die Besucher aber nochmal ordentlich krachen. Auch die Promis sind noch im Wiesn-Fieber. Was war in den vergangenen Tagen geboten bei den VIPs?

Kurz vor der Fahrt auf dem Freefall-Tower "Sky Fall" hat Patricia Blanco noch gut lachen.

Sven Geißelhardt 12 Kurz vor der Fahrt auf dem Freefall-Tower "Sky Fall" hat Patricia Blanco noch gut lachen.

Almauftrieb, Ladies Red Wiesn, Madlwiesn, Cathy Hummels "WiesnBummel" – seit Start des Oktoberfests 2025 ist das Festgelände fest in der Hand zahlreicher VIPs. Aktuell gibt es in Deutschland wohl keine Veranstaltung, auf der die Promi-Dichte so hoch ist wie auf der Theresienwiese. Auch zum Endspurt wird von den Stars und Sternchen nochmal richtig Gas gegeben. Was war in den letzten Tagen geboten?

Promis im Oktoberfest-Wahn: Diese Events wurden gefeiert

Bei der Gentlemen's Wiesn feierten ausnahmsweise die Promi-Herren unter sich. Designerin Kinga Mathe hatte zusammen mit Juwelier Wempe zum exklusiven Oktoberfest-Event geladen. Unter den Gästen waren unter anderem Schauspieler Clemens Schick, GNTM-Sieger Moritz Rüdiger und VIP-Stylist Oliver Rauh.

In der Heimer-Entenbraterei empfing Beauty-Doc Luise Berger zahlreiche Promi-Kunden. Gemeinsam mit ihrer Tochter Eleonora präsentierte sie ihre eigene Hautpflege-Linie Doc Berger Effect. TV-Star Verena Kerth, Spielerfrau Lina Kimmich und RTL-Moderatorin Mareile Höppner genossen den Oktoberfest-Ausflug sichtlich.

Patricia Blanco und Jessica Contento feiern nicht mit Wiesn-VIPs

Auf der Gästeliste der Münchner VIP-Partys zum Oktoberfest suchte man Patricia Blanco allerdings vergeblich. Die Tochter von Roberto Blanco scheint bei der Münchner Society außen vor zu sein, wie sie im Gespräch mit der AZ erklärte: "Ich bin da nie angekommen, sie akzeptieren mich auch nicht wirklich."

Auch Jessica Contento war bei den typischen Promi-Events auf der Wiesn heuer eher nicht anzutreffen. Bei ihr hatte das aber eher geschäftliche Gründe, d enn die Ehefrau von Ex-FC-Bayern-Star Diego Contento hat in diesem Jahr erstmals ihren eigenen Oktoberfest-Stand. "Ich wollte aber einfach mal etwas anderes machen. Es ist eine tolle Abwechslung, aber körperlich eine ganz andere Herausforderung", sagte sie der AZ dazu.

Welche weiteren VIPs den Endspurt auf dem Oktoberfest feiern, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.