Prinzessin Kate erkennt eigene Erfolglosigkeit: "Verletzt und beleidigt"

Es sieht so aus, als wäre eine Annäherung von Prinz William und Prinz Harry in weiter Ferne. Nun hat offenbar auch Streitschlichterin Prinzessin Kate endgültig genug.

Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, dass Prinz William mit Ehefrau Prinzessin Kate, seinem Bruder Prinz William und dessen Frau Herzogin Meghan in den Medien als "Fab Four" bekannt waren. Nach dem Megxit und dem Zerwürfnis der Brüder galt Prinzessin Kate lange als die Friedensstifterin der Familie – doch auch sie scheint mittlerweile keine Lust mehr auf eine Einigung zu haben.

Prinzessin Kate: Streitschlichterin bei Beerdigung von Prinz Philip

Ursprünglich sollen Prinz Harry und seine Schwägerin Prinzessin Kate ein sehr inniges Verhältnis gehabt haben. So soll sie sogar bei der Beerdigung von Prinz Philip im April 2021 noch versucht haben, zwischen den Brüdern zu vermitteln, jedoch mit wenig Erfolg. Mittlerweile hat offenbar auch sie genug und jede Hoffnung auf Versöhnung aufgegeben. Vor allem die Enthüllungen in Harrys Buch "Spare" sollen die Prinzessin zutiefst getroffen und sogar zum Weinen gebracht haben, berichtet BBC-Korrespondentin Jennie Bond dem " ".

Prinzessin Kate: Getroffen von Harrys Anschuldigungen

"Es kommt ein Punkt, an dem man einfach akzeptieren muss, dass glückliche Familie ein Spiel ist, welches nicht jeder spielen kann", erklärt Bond dem Magazin. Inzwischen scheint es auch für Catherine so weit gekommen zu sein. Laut Harrys Memoiren soll Prinzessin Kate etwa Herzogin Meghan kurz vor deren Hochzeit mit Harry über Brautjungfernkleider zum Weinen gebracht haben. Außerdem soll Kate "angewidert" gewesen sein, als Meghan ihren Lipgloss benutzte und mit ihrem Mann William beleidigt gewesen sein, als sie von den Sussexes keine Ostergeschenke bekommen haben. Diese Anschuldigungen haben Kate offenbar zutiefst getroffen.

"Catherine fühlte sich durch die Äußerungen von Harry und Meghan sehr verletzt und beleidigt. Doch sie und William sind ein starkes Team. Ich denke, dass die beiden zusammen zu dem Entschluss gekommen sind, dass das Zerwürfnis mit Harry in absehbarer Zeit nicht behoben werden kann", fasst Bond die Situation zusammen.

Prinz Harry: Abfällige Bemerkungen über Kate

Die Adlesexpertin und Autorin des Buchs "The New Royals" Katie Nicholl beschreibt das Zerwürfnis zwischen Kate und Harry noch ein wenig genauer: "Wenn man an die persönlichen Enthüllungen denkt, und ich finde, man kann sie als abfällige Bemerkungen über Kate in 'Spare' bezeichnen, dann hat Harry gegen die einzige Regel verstoßen, und zwar, dass über Familienangelegenheiten geschwiegen wird", erklärt sie der britischen " ".

Kate und William: Als Thronfolger genug um die Ohren?

Eine Einigung oder auch nur eine Annäherung der ehemaligen "Fab Four" scheint also in weiter Ferne. Da Kate und William als direkte Thronfolger und Eltern von Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) genug zu tun haben, sollen sie laut Jennie Bond beschlossen haben, "mit ihrem eigenen Leben weiterzumachen".