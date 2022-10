Prinzessin Hollywood: Meghan entschuldigt sich bei Paris Hilton

In ihrem Podcast hat Herzogin Meghan eine überraschende Gesprächspartnerin geladen – Paris Hilton. Warum sich die Ehefrau von Prinz Harry bei der Millionenerbin entschuldigen musste, hat sie jetzt offenbart.

Royale Ex-Schauspielerin trifft auf platinblonde Selbstdarstellerin: Diese Begegnung klingt nach einer skurrilen, aber dennoch spannenden Gesprächsrunde. Für ihren Podcast "Archetypes" hatte Herzogin Meghan Paris Hilton eingeladen. Doch vor dem Treffen fürchtete sich die Ehefrau von Prinz Harry etwas, denn sie wollte unbedingt einen Fehler aus ihrer Vergangenheit bereinigen.

Herzogin Meghan entschuldigt sich bei Paris Hilton: "Es war mir peinlich"

Beide Damen zählen nicht unbedingt zu den beliebtesten Promis. Während sich Paris Hilton ein Image als Berufspartygirl aufgebaut hat, schaffte es Meghan, fast ein ganzes Land gegen sich aufzubringen. Eigentlich müssten die Außenseiterinnen zusammenhalten, doch die Herzogin gab jetzt zu, dass sie die Millionenerbin früher für deren Image und Verhalten verurteilte.

Beim ersten Treffen offenbarte Herzogin Meghan, dass sie sehr nervös vor einer Begegnung mit Paris Hilton gewesen sei. "Es war mir peinlich, es zuzugeben, aber ich habe ein Urteil über sie gefällt, das auf allem basiert, was ich gesehen habe", sagt die Ehefrau von Prinz Harry im Gespräch mit " ". Doch das sei nicht der einzige Grund gewesen, auch das Aussehen der Party-Blondine habe sie eingeschüchtert. "Ich bin nicht hübsch aufgewachsen."

Keine Missgunst: Herzogin Meghan appelliert an Podcast-Zuhörer

Aus "Neid und Missgunst" habe Meghan früher schlecht über die Hotel-Erbin gedacht, wie sie offen zugibt. Deshalb sei es ihr wichtig gewesen, sich bei ihrem Podcast-Gast zu entschuldigen. "Ich hörte von ihrem Trauma [...]. Letztendlich sagte ich ihr: 'Es tut mir wirklich leid, dass ich dich verurteilt habe.'"

Paris Hilton hat in der Vergangenheit bereits öfter über ihre Erfahrungen in der Provo Canyon School gesprochen, wo sie körperlich und psychisch misshandelt worden sein soll. Auch im Podcast-Gespräch mit Herzogin Meghan kam dieses Thema zur Sprache und die Millionenerbin erklärte, dass sie in die Rolle einer erfolgsverwöhnten Barbie geschlüpft sei, um die schreckliche Zeit zu verdrängen. Doch dadurch sei ein verfälschtes Bild von ihr entstanden, das auch die Ehefrau von Prinz Harry in ihrer Meinung beeinflusst hat.

Die Herzogin appelliert an ihre Zuhörer, sich nicht von Äußerlichkeiten leiten zu lassen, wie sie selbst es lange Zeit getan habe.