Neue Frisur für Charlène: Fürstin begeistert mit schneeweißer Haarfarbe

Eigentlich wollte Fürstin Charlène mit einem neuen Foto auf Instagram auf den Tierschutz aufmerksam machen. Doch Fans sind vor allem begeistert von dem veränderten Style der 44-Jährigen. Wie hat sich die Frisur verändert?

Mit platinblondem, fast schneeweißem Haar präsentiert sich aktuell Fürstin Charlène in der Öffentlichkeit. Die Ehefrau von Fürst Albert von Monaco hat in den sozialen Medien ein neues Foto von sich gepostet und ihre Follower sind begeistert von der neuen Frisur.

Neue Frisur: Fürstin Charlène erstrahlt mit weißen Haaren

Mit dem Instagram-Bild will die monegassische Fürstin eigentlich das Tierheim "Monaco SPA" unterstützen. Charlène zeigt sich mit einem Hund, der an ihrer Hand schnuppert und schreibt dazu: "Besuchte das Monaco SPA. Bitte unterstützen Sie ein lokales SPA oder Tierheim in Ihrer Nähe. Vielen Dank. Mit all meiner Liebe."

Auch wenn sich Fürstin Charlène von Monaco damit für das Tierwohl einsetzt, fällt der Blick vieler Fans auf das Haupt der 44-Jährigen. Ihrem strahlend hellem Haar wurde offenbar jegliche Farbe entzogen, es erscheint komplett weiß.

"Sexy" und "wunderschön": Fans begeistert von Fürstin Charlènes neuem Look

Von ihren Followern wird Charlène für ihren Einsatz für Tierheime gelobt. "Danke, dass Sie die Tiere unterstützen", schreibt ein Fan dazu. Aber auch der neue Look wird entsprechend gefeiert. "Sexy Hairstyle", "wunderschön" und "tolle Haare" lauten einige Kommentare.

Nachdem sich die Fürstin eine lange, gesundheitsbedingte Auszeit gegönnt hatte, zeigt sie sich wieder vermehrt in der Öffentlichkeit. Dabei wird natürlich jede optische Veränderung von der Öffentlichkeit genauestens unter die Lupe genommen – wie bei ihrer aktuellen Frisur.