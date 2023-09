Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den "Invictus Games" in Deutschland: Was sind die Pläne?

Bei den von Prinz Harry ins Leben gerufenen "Invictus Games" soll sich alles um Sportler drehen, die während des Kriegs verwundet wurden. Im Fokus der Spiele, die im September in Düsseldorf stattfinden, stehen aktuell aber Prinz Harry und seine Frau Meghan. Der Royal reist alleine an und um Meghans geplanten Auftritt bei dem Wettbewerb gibt es viel Verwirrung.

Die "Invictus Games" haben einen besonderen Platz in Prinz Harry, denn der Royal hat den Sportwettbewerb für kriegsversehrte Veteranen vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Der britische Royal war selbst in der Armee. Seit 2014 finden die Spiele alle zwei Jahre an verschiedenen Orten statt – dieses Jahr erstmals in Deutschland. Mehr als 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen treten in Düsseldorf in zehn Sportarten gegeneinander an. Der Exil-Royal wird die Spiele vom 9. bis 16. September begleiten. Meghan, die nicht mit ihrem Mann anreisen wird, sorgt unterdessen für Verwirrung.

Prinz Harry reist alleine zu den "Invictus Games" nach Deutschland

Prinz Harry wird sein Herzensprojekt von Beginn an begleiten. Bei der Eröffnungsfeier am 9. September wird der Herzog von Sussex eine Willkommensrede in der Merkur Spiel-Arena halten und die Sportlerinnen und Sportler begrüßen. Meghan soll später dazustoßen, wie ein Sprecher der Spiele gegenüber "t-online" erklärte.

Interview im Deutschen TV: Prinz Harry zu Gast im ZDF-Sportstudio

Hoher Besuch in Mainz: Prinz Harry wird am 9. September in "Das aktuelle Sportstudio" des ZDF zu sehen sein. Geplant sei ein Interview mit Moderator Sven Voss und Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, in dem der Royal über die Bedeutung der "Invictus Games" sprechen wird. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird im Studio erwartet.

Das Gespräch gibt es dann am Samstag, 9. September, um 23 Uhr zu sehen.

Prinz Harry in Düsseldorf: Wo wird der Royal zu sehen sein?

Neben Harrys Rede bei der Eröffnung, dem Besuch im ZDF und seinem Auftritt bei der Abschlussfeier sind bisher keine weiteren offiziellen Termine geplant. Das kann sich aber noch ändern! Prinz Harry und Herzogin Meghan waren bereits 2022 im Rahmen der Vorbereitungen auf die "Invictus Games" am Rhein. Die beiden nahmen an Pressekonferenzen teil, machten eine Schifffahrt, schauten im Rathaus vorbei und sprachen mit Teilnehmern und freiwilligen Helfern.

Verwirrung um Herzogin Meghans Auftritt bei den Spielen

Meghan Markle soll ihrem Ehemann Berichten zufolge nachreisen. Wann genau die Herzogin von Sussex in Düsseldorf eintreffen wird, ist noch nicht bekannt. Ursprünglich sollte Meghan bei der Abschlussfeier einen besonderen Part als Moderatorin übernehmen, wie auf der Website der "Invictus Games" zu lesen war. Inzwischen ist der besagte Vermerk wieder von der Seite verschwunden. Moderatorin Hadnet Tesfai wird alleine durch die Geschichten der kriegsversehrten Wettkämpfer und deren Familien führen.

Trotzdem wird die Herzogin bei den Spielen anwesend sein, wie ein Sprecher gegenüber "t-online" bestätigte: "Ich kann Ihnen bestätigen, dass die Duchess of Sussex kurz nach Beginn der Spiele ebenfalls nach Düsseldorf kommen wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen wir als Veranstalter auch davon aus, dass sie bei der Abschlusszeremonie anwesend sein wird".

Kommen Archie und Lilibeth auch nach Düsseldorf?

Die beiden Kinder der Royals werden während der "Invictus Games" wohl zu Hause in Kalifornien bleiben. Zwar wurde wegen Harrys anstehendem Geburtstag spekuliert, dass die beiden mit ihren Eltern nach Deutschland reisen, in der Vergangenheit befand Harry die Reisedauer und Entfernung allerdings immer als zu lang.

Happy Birthday! Prinz Harry feiert seinen 39. Geburtstag in Düsseldorf

Während der "Invictus Games" gibt es für Prinz Harry auch privat Grund zum Feiern. Der britische Royal wird am 15. September 39 Jahre alt. Da die Spiele erst am 16. September vorbei sind, wird der (noch) 38-Jährige seinen Geburtstag am Rhein verbringen. Wie genau Harry seinen großen Tag verbringen möchte, ist noch nicht bekannt. Vor seiner Hochzeit mit Meghan schafftet es der Prinz mit seinen Party-Eskapaden einige Male in die Schlagzeilen.

Am Todestag von Queen Elisabeth II.: Prinz Harry wird in England sein

Am 8. September 2022 verstarb Königin Elisabeth II.. Am Vorabend ihres Todestages wird Prinz Harry Berichten zufolge in England eintreffen. Der britische Royal hatte in der Vergangenheit ein sehr enges Verhältnis zu seiner Großmutter. Vor einigen Jahren nahmen die beiden sogar anlässlich der "Invictus Games" eine gemeinsame Ansage an die Obamas auf.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Nach ihrem Tod sagte Harry, sie sei sein "Kompass" gewesen. "Du wirst schon jetzt schmerzlich vermisst, nicht nur von uns, sondern überall auf der Welt", erklärte er damals. "Danke für dein ansteckendes Lächeln. Auch wir lächeln, weil wir wissen, dass du und Opa jetzt wieder vereint seid, und beide in Frieden ruht". Lange wird der britische Prinz allerdings nicht in seiner Heimat verweilen. Für Harry geht es weiter nach Deutschland – erneut ohne ein Treffen mit Prinz William, Prinzessin Kate und König Charles.