Nichte von Carmen Geiss feuert gegen Laura Müller und zieht Job-Angebot zurück

Auf die Unterstützung der Geiss-Familie kann Laura Müller jetzt wohl nicht mehr zählen. Vivien, die Nichte von Carmen und Robert Geiss, ist sauer auf die Influencerin und hat ein Job-Angebot zurückgezogen.

Ist für Laura Müller ein weiterer lukrativer Job flöten gegangen? Ende November hatte Vivien Geiss, Nichte der TV-Millionäre Carmen und Robert Geiss, noch angekündigt an, mit der 20-Jährigen zusammenarbeiten zu wollen. Jetzt hat sie das Angebot aber wieder zurückgezogen.

Geiss-Nichte feuert gegen Laura Müller: "Sie ist gescheitert"

Im Gespräch mit " " erklärt die Geiss-Nichte: "Obwohl ich Laura nicht persönlich kenne, wollte ich ihr als Gleichaltrige gerne eine Chance einräumen." Für die bekannte Bekleidungsmarke "Uncle Sam" hätte die Wendler-Ehefrau Werbung machen können. Doch daraus wird jetzt wohl nichts mehr.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Lauras Schweigen zu den fragwürdigen Ansichten ihres Mannes, der im Netz krude Verschwörungstheorien zum Coronavirus verbreitet, sei für Vivien ein Grund, doch nicht mit der Influencerin zusammen arbeiten zu wollen. "Laura hat den Zeitpunkt, sich mit ihrer eigenen Meinung klar zu positionieren, verpasst. Ich muss feststellen: Laura Müller ist gescheitert!"

Vivien Geiss kritisiert Luxus-Leben der Wendlers

Heftige Kritik hagelt es von Familie Geiss auch für das ausschweifende Luxus-Leben, das die Wendlers offenbar in den USA zelebrieren. Vivien kann die Einstellung des Schlagersängers und seiner Frau nicht verstehen, wie sie gegenüber "Bild" klarstellt: "Ich habe absolut kein Verständnis dafür, warum man in einer Zeit, wo so viele Menschen Angst um ihre Familie und Existenz haben, so exzessiv sein Luxusleben nach außen tragen muss. Entweder scheint jede Bodenhaftung komplett abhandengekommen zu sein oder die leben in ihrer eigenen Blase!"

Hat Laura Müller kaum noch Werbepartner?

Für Laura Müller soll es nicht der erste Deal sein, der nach dem "Wendler-Gate" geplatzt ist. Sie habe zahlreiche Werbepartner verloren, wie Michael Wendler im Gespräch mit Ex-Tagesschau-Sprecherin Eva Herman auf der Website "Wissensmanufaktur" erklärt: "Nahezu alle ihre Werbepartner haben sich verabschiedet. Sie ist ja gleich mit ihren Einnahmen von gut auf Null gerutscht." Wie viel Geld Laura dadurch verloren hat, ist nicht bekannt.