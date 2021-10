Neues Video: Hier versteckt Helene Fischer gekonnt ihren Babybauch

Am Freitag (15. Oktober) erscheint das neue Album von Helene Fischer. Die schwangere Schlagersängerin hat in einem Video, in dem sie geschickt ihren Babybauch verbirgt, "wahnsinnig viele Überraschungen" angekündigt.

Sie will noch mehr ihre Privatsphäre schützen, kündigte Helene Fischer in ihrem offiziellen Statement zur Schwangerschaft an. Über ihr erstes Baby mit Freund Thomas Seitel sagte die 37-Jährige vor ein paar Tagen: "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl."

Vertrauter von Helene Fischer plauderte Schwangerschaft aus

Ihren Babybauch hat Helene Fischer bislang noch nicht in den sozialen Netzwerken gezeigt – und auch in TV-Shows hat man sie zuletzt nicht mehr gesehen. Stattdessen verheimlichte Helene Fischer ihr süßes Geheimnis viele Monate vor der Öffentlichkeit und den Fans – bis ein Maulwurf aus ihrem allerengsten Umfeld mit der frohen Kunde hausieren ging und die Schwangerschaft ausplauderte.

Helene Fischer ist zurück: Neues Album, Live-Stream, Shows und Musikfilm

Jetzt, pünktlich zur Erscheinung ihres Albums "Rausch", ist Helene Fischer wieder omnipräsent. Sie war bei einer Aufzeichnung von "Klein gegen Groß" dabei, das ZDF strahlt am Samstagabend einen Musikfilm mit ihr aus und mit Stefan Raab plant sie eine Sat.1-Show. Und auch auf Instagram veröffentlicht die Sängerin fast täglich ein Update.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Live-Stream: Beantwortet Helene Fischer Fragen zu ihrem Baby?

In ihrem aktuellsten Video kündigt der Schlager-Superstar einen Livestream für Donnerstag um 19 Uhr an. Sie wolle mit ihren Fans auf YouTube und TikTok in das Album-Release reinfeiern. Sie verspricht: "Ich gehe auch auf eure Fragen ein" und "will gar nicht so viel verraten, wir haben wahnsinnig viele Überraschungen vor". Wird Helene Fischer also auch live über ihr erstes Baby, ihr Wohlbefinden und die Schwangerschaft sprechen? Viele Follower würden sich das wünschen.

Babybauch kaschiert: Helene Fischer trägt weiten Wollpulli

Der Clip, in dem Helene Fischer den Stream ankündigt, behandelt beiläufig auch die freudige Baby-News. Zwar erwähnt die 37-Jährige nicht ihre glücklichen Umstände, aber Clevere Schnitte zeigen, wie rundum glücklich und voller Vorfreude Helene Fischer ist. Sie trägt einen flauschigen Oversize-Wollpullover und die Haare sind leger zu einem Zopf gebunden. Goldene Ohrringe machen den Wohlfühl-Look perfekt.

Auch wenn Helene Fischer bislang keinen Blick auf ihren Babybauch freigab, so hoffen viele Fans, im Livestream oder in den anstehenden TV-Shows mehr über die Schwangerschaft zu erfahren. Spätestens am 9. November wird es dann so weit sein. Dann sitzt der Schlager-Star auf der "Wetten, dass..?"-Couch – und Thomas Gottschalk wird ganz sicher ein paar Infos in der Live-Sendung aus Helene Fischer herauskitzeln.