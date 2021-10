Offiziell! Helene Fischer ist schwanger: Ein Baby mit Freund Thomas Seitel

Was für wunderschöne Baby-News. Super-Schlagerstar Helene Fischer und ihr Freund Thomas Seitel erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Sie gibt 2022 nur ein Konzert in Deutschland und freut sich sonst auf die Geburt ihres Babys. Helene Fischer ist schwanger, wie sie am Samstagnachmittag selbst bei Instagram bestätigte.

Wann kommt Helene Fischers Baby?

"Was soll ich sagen, leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten. So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht", schreibt die Schlagersängerin.

Im wievielten Monat Helene Fischer schwanger ist, ist nicht bekannt. Medien hatten zuvor berichtet, sie befinde sich im vierten Monat. Nun schreibt sie, sie sei "stolz darauf, dass wir es deutlich länger für uns geheim halten konnten, als die Medien berichten. Somit habe ich die letzten Monate ohne mediale Begleitung genießen können".

Trotz der Enttäuschung überwiegt die Freude. Helene Fischer: "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl." Seit 2018 sind Helene und Thomas ein Paar.

Helene Fischer mit Babybauch bei "Wetten, dass..?"

Angeblich soll Helene Fischer am 6. November auf der "Wetten, dass..?"-Couch von Thomas Gottschalk sitzen. Der Entertainer moderiert dann zum allerletzten Mal die Ausgabe seiner einst so erfolgreichen TV-Show. Dann wird Helenes Babybauch nicht mehr zu übersehen sein.

Für das Jahr 2022 sind nur vier Auftritte geplant: Am 26. und 27. März 2022 spielt Helene zwei Open-Air-Konzerte im Schweizer Grindelwald. Am 8. April ist sie beim "Sound & Snow"-Festival in Bad Hofgastein (Österreich) und das einzige Deutschland-Konzert gibt sie am 20. August in München – vor 150.000 Fans. Die sollen alle stattfinden, wie Helene Fischer in ihrer Verkündung schreibt.