Nach Scheidung – Cathy Hummels spricht über finanzielle Situation: "Bin nicht mehr so liquide wie früher"

Cathy Hummels gab beim diesjährigen Wiesn Bummel auf dem Münchner Oktoberfest Einblicke in ihre finanzielle Situation. Seit der Trennung von Fußball-Profi Mats Hummels sitzt das Geld bei der Unternehmerin nicht mehr ganz so locker.

© Petra Stadler/Events by CH

Cathy Hummels auf ihrem Wiesn Bummel am Montag in München.

Auf Cathy Hummels Wiesn Bummel herrschte auch dieses Jahr wieder super Stimmung – die Moderatorin war voll in ihrem Element und animierte sogar den Wiesn Chef zum Flirten. Trotzdem gibt es für die Ex von Mats Hummels seit der Trennung auch einige Themen, die sie beschäftigen. Auf dem Oktoberfest sprach die 35-Jährige ganz offen über ihre finanzielle Situation.

Cathy Hummels spricht beim Wiesn Bummel über ihre Finanzen

Die Scheidung von Profi-Kicker Mats Hummels ist seit vergangenem Dezember offiziell durch und bringt für die Moderatorin einige Veränderungen mit sich. Auch finanziell, wie Cathy gegenüber RTL auf dem Wiesn Bummel verriet. "Also ich bin jetzt nicht so liquide wie früher", gibt die Influencerin zu. "Wenn man zwei Gehälter hat und jeder weiß, dass ein Fußballspieler auch wirklich viel Geld verdient, das ist ein Unterschied." Seit der Trennung von ihrem Mann ist die 35-Jährige auf sich alleine gestellt.

Nach Trennung von Mats Hummels: Cathy ist auf sich alleine gestellt

Ihr Luxus-Leben an Mats Seite vermisst Cathy allerdings nicht. In den Zeiten, in denen sie nicht auf die Finanzen achten musste, habe sie auch sorgenlos Geld ausgegeben. Das wolle sie jetzt nicht mehr. "Dieses Bewusstsein zu entwickeln ist gesund und tut mir gut", erklärt die Unternehmerin RTL.

Bereits während ihrer Ehe hat die Influencerin ihr eigenes Geld verdient. "Ich bin Alleinverdienerin. Also ich stemme alles selber. Ich habe eine riesengroße Firma. Ich veranstalte heute hier das Event", beschreibt Cathy ihren Job. Und tatsächlich ist der diesjährige Wiesn Bummel wieder ein voller Erfolg geworden!

Hauskauf für Sohn Ludwig

Zur Absicherung von Sohn Ludwig hat Cathy außerdem ein Haus gekauft, in dem sie die AZ kürzlich besuchen durfte. Außerdem vermietet sie noch drei Wohnungen. Die Dachauerin kommt also ganz gut ohne das Einkommen ihres Ex-Mannes zurecht.