Verena Kerth ausgeknockt: Bittere Konsequenzen nach Oktoberfest-Besuchen in München – Marc Terenzi reagiert

Verena Kerth ist ausgeknockt, die Moderatorin hat die Wiesn-Grippe erwischt. "Mir zerreißt es fast das Herz", sagt sie der AZ. Kann sie heuer überhaupt nochmal aufs Oktoberfest gehen?

Auf der Wiesn geht's mitunter munter und feuchtfröhlich zu – oft liegen die Besucher nach dem Oktoberfest dann erstmal flach, dann hat die Wiesn-Grippe zugeschlagen. Und auch Promis kann es treffen, und das teilweise sogar noch deutlich vor dem Ende der Wiesn.

"Mich hat die Wiesn-Grippe leider total erwischt, ich liege krank im Bett, Ich trage einen Hello-Kitty-Schlafanzug – aber ohne Schürze", sagt Verena Kerth der AZ jetzt. Die 42-Jährige feierte am ersten Wiesn-Wochenende mit ihrem Verlobten Marc Terenzi, war sowohl Samstag als auch Sonntag auf dem Oktoberfest. Auch unter der Woche schaute sie nochmal auf der Wiesn vorbei. Vielleicht zu viel für den Körper der Moderatorin, die jetzt erstmal ausgeknockt ist und flachliegt.

Verena Kerth liegt aktuell flach, sie hat die Wiesn-Grippe erwischt. © privat

Verena Kerth: Vorerst Rückzug von der Wiesn – Marc Terenzi reagiert liebevoll

Gezwungenermaßen muss Kerth nun erstmal den Wiesn-"Rückzug" antreten: "Für mich als echtes Münchner Kindl zerreißt es mir fast das Herz, dass ich nicht auf die Theresienwiese kann. Ich muss schon mehrere Events absagen", erzählt sie weiter. Mehrere Oktoberfest-Veranstaltungen musste sie sausen lassen.

Immerhin: Liebevoll kümmert sich Kerths Verlobter Marc Terenzi um die kränkelnde 42-Jährige. "Ich trinke Tee und lasse mich von Marc pflegen", sagt sie. Er habe ihr schon sämtliche Medikamente gegen Erkältung in der Apotheke besorgt. "Gott sei Dank habe ich Marc noch nicht angesteckt."

Verena Kerth und Marc Terenzi: Alkoholverbot am ersten Oktoberfest-Tag

Am ersten Wiesn-Tag, als Verena Kerth und Marc Terenzi gemeinsam in Käfers Wiesn-Schänke feierten, verzichtete das Paar sogar gänzlich auf Alkohol. Die beiden verpassten sich selbst ein Alkoholverbot und blieben am Anstich-Tag beim Wasser. Nachdem es zuletzt etliche Skandal-Schlagzeilen um das Paar gab – unter anderem ging es um Prügel-Vorwürfe nach einer durchzechten Nacht und einen Polizeieinsatz in einem Hamburger Hotel – wollten es die beiden zum Wiesn-Start etwas ruhiger angehen lassen. Aus Fehlern will man lernen, an der Beziehung arbeiten und Konsequenzen daraus ziehen, hieß es.

Trotzdem hat sie nun die Wiesn-Grippe erwischt. Kerth sagt, sie höre auf die Warnzeichen ihres Körpers, möchte jedoch auch schnell wieder fit werden, um zumindest noch ein paar Mal auf die Wiesn zu können. Bereits am kommenden Dienstag sind sie und Marc bei einem Event der Volksmusik-Stars Marianne und Michael in der "Bratwurst" eingeladen. Ob die Moderatorin bis dahin wirklich wieder gesund ist? Abwarten...