Nach Kurzhaarschnitt für Lena Meyer-Landrut: Sängerin begeistert mit neuer Frisur

Hoppla, wie schaut denn Lena Meyer-Landrut wieder aus? Die ehemalige ESC-Gewinnerin zeigt sich auf Instagram komplett verändert und präsentiert ihren Fans eine neue Frisur. Die Haare sind nicht mehr kurz.

Plötzlich sind die Haare wieder lang. Dabei trug die Sängerin noch vor wenigen Tagen einen kurzen Bob. Auf Instagram zeigt sich Lena Meyer-Landrut überglücklich mit ihrem neuen Look.

Neuer Look und längere Haare für Lena Meyer-Landrut

Sichtlich zufrieden präsentiert sich die Songwriterin (31) ihren fünf Millionen Followern auf der Social-Media-Plattform. "Ich bin so was von in love mit diesen Haaren", verkündet Lena in ihrer Story. Immer wieder streicht sie sich dabei durch die langen Strähnen, um den neuen Look auch perfekt in Szene zu setzen.

Lena Meyer-Landrut trägt ihre Haare wieder lang. © Instagram/lenameyerlandrut

Ob kurz oder lang – Lena Meyer-Landrut hat schon mehrere Frisuren ausprobiert

Ganz neu ist diese Haarlänge für die ESC-Gewinnerin von 2010 aber keinesfalls. Sie begeistert immer wieder mit neuen Frisuren. Mal fallen ihr die Locken bis über die Schultern, dann wieder sind sie kurz geschnitten und blond. Seit September veränderte sich ihre Frisur nicht mehr. Lena Meyer-Landrut postete damals ein Bild ihres neuen Kurzhaarschnitts, der ihr gerade bis zum Kinn reichte. Die Fans der Sängerin zeigten sich größtenteils begeistert. Doch längst nicht allen gefiel der neue Look: "Neiiiiin, lange Haar bitte", lautete ein Kommentar. Der Wunsch dieses Users scheint nun in Erfüllung gegangen zu sein.

Typveränderung innerhalb weniger Tage – das steckt hinter Lena Meyer-Landruts Verwandlung

Ganz ohne Hilfsmittel geht es dann aber doch nicht. Wer an einem Tag kurze und am nächsten lange Haare tragen möchte, muss ein wenig nachhelfen. So auch Lena Meyer-Landrut. "Leider sind das alles Extensions", gibt sie zu. Noch am selben Abend sollen diese wieder rauskommen. Hintergrund ist ein Shooting für die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion ihrer Modemarke "A lot less". Zusammen mit Aboutyou möchte die Sängerin für mehr Nachhaltigkeit in der Modewelt sorgen. Extensions scheinen dabei unverzichtbar zu sein.