Stefanie Heinzmann überrascht Fans mit neuer Frisur: Die Sängerin trägt jetzt die Haare grün

Ist sie es wirklich? Sängerin Stefanie Heinzmann ist kaum wiederzuerkennen. Auf Instagram präsentiert die 34-Jährige ihren neuen Look. Sie hat sich die Haare grün gefärbt. Fans sind geteilter Meinung.

So schaut Stefanie Heinzmann aktuell nicht mehr aus. Die Sängerin hat sich an einen neuen, außergewöhnlichen Look getraut. (Archivbild)

Für ausgefallene Entscheidungen, was ihre Frisur angeht, ist Stefanie Heinzmann bekannt. Ob lang, kurz, braun, blond, neongelb oder violett – die Sängerin aus der Schweiz, bekannt geworden aus Stefan Raabs Castingshow "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" (2007-2008), sah man schon mit unterschiedlichen Frisuren und Haarfarben. Zuletzt kannte man die Pop- und Soulsängerin aber mit kurz rasierten blonden Haaren. Ein Look, der lange als ihr Markenzeichen galt.

Stefanie Heinzmann trug ihre kurzen Haare aus Überzeugung

"Schon mit 17 wollte ich unbedingt eine Glatze. Gerade wir Frauen definieren uns sehr stark über unsere Haare. Frauen mit langen Haaren sind weiblich, Frauen mit kurzen Haaren sind es nicht. Davon hatte ich irgendwann die Schnauze voll“, sagte Stefanie Heinzmann 2021 gegenüber der " “. "Seitdem ich die kurzen Haare habe, finde ich mich wahnsinnig weiblich“, fügte die Schweizerin damals hinzu.

Auffällige Veränderung: Plötzlich ist bei Stefanie Heinzmann alles grün

Nun scheint die "My Man is A Mean Man“-Sängerin bereit für eine Typveränderung gewesen zu sein – und die ist noch auffälliger. Im Finale der SRF-Castingshow "Stadt Land Talent“, in der Heinzmann zusammen mit ihren Kollegen Luca Hänni (28) und Jonny Fischer (43) als Jury-Mitglied saß, zeigte sich die 34-Jährige am Samstagabend überraschend mit ihrer neuen knallgrünen Haarfarbe. Auch die Augenbrauen und das Kleid hatte die "Labyrinth“-Sängerin auf die Haarfarbe abgestimmt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hairstylist Martin Dürrenmatt hinter dem neuen Look von Stefanie Heinzmann

Kurz vor dem großen Finale hatte Stefanie Heinzmann ihren neuen Look auf Instagram präsentiert und teilte dabei mit, wer für ihre neue Haarfarbe verantwortlich ist: Celebrity Hair- und Make-Up-Artist Martin Dürrenmatt. "Das Leben ist doch zu kurz, um immer das gleiche zu tragen", kommentierte Dürrenmatt das gemeinsame Foto von ihm und Heinzmann.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Geteilte Meinungen in den Kommentaren bei Instagram – "Hat etwas von Grinch“

Die Follower von Stefanie Heinzmann haben gegensätzliche Meinungen, was die optische Veränderung der Sängerin angeht – zumindest, wenn man nach den Kommentaren bei Instagram urteilt. "Hammer Haare“, schreibt etwa eine Userin und "Du bist einfach der Knaller“ ein weiterer weiblicher Fan.

Andere Nutzer zeigen sich allerdings weniger begeistert von der grünen Haarfarbe der Sängerin. "Hat etwas von Grinch“, kommentiert etwa ein Follower. Und ein weiterer Nutzer schreibt: "Oh Shrek“.