Sonja Kirchberger komplett verändert: Die Schauspielerin ist kaum wiederzuerkennen

Da musste man schon zweimal hinsehen, um die Schauspielerin Sonja Kirchberger zu erkennen. Auf Instagram überrascht die 58-Jährige jetzt mit ihrem neuen Look.

Blond und mit Pony – so hat man Sonja Kirchberger vorher noch nie gesehen und das, obwohl sie auch sonst nicht vor Veränderung zurückschreckt. Braun, blond, lang, kurz – die Schauspielerin präsentiert sich immer wieder mit neuer Frisur. Trotzdem hat sie sich nun selbst übertroffen.

Das steckt hinter der plötzlichen Veränderung

Zufall ist das neue Aussehen aber keinesfalls. Tatsächlich geht die Schauspielerin ganz in ihrer neuen Rolle auf. Als Elisa Rödder steht sie für "Die Bergretter" 2023 vor der Kamera. Die erste Folge mit der neuen "Tourismusbeauftragten in Ramsau" wird am 30. März im ZDF um 20:15 zu sehen sein und ist bereits jetzt in der Mediathek verfügbar.

Dafür legt sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin voll ins Zeug. Zu dem geposteten Bild schreibt Sonja Kirchberger: "Rolle Elisa für 'Die Bergretter' 2023 ZDF. Nice to meet you."

"Ich mag dich nicht in blond" – das sagen die Fans zum neuen Look

Während Sonja Kirchberger glücklich in die Kamera lächelt, ist die Meinung ihrer Follower zwiegespalten. So finden sich neben zahlreichen positiven Kommentaren auch andere Meinungen. "Schade um das frühere Aussehen" oder "Das bist leider nicht mehr du" schreiben die User.

Immerhin scheint die schauspielerische Leistung zu stimmen: "Habe die erste Folge mit ihr schon angeschaut. Spannend, was sie mit einbringen wird". Da bleibt nur die Frage, ob die Schauspielerin ihre Haare neuerdings tatsächlich schulterlang und blond trägt oder ob es sich vielleicht doch nur um eine Perücke handelt?