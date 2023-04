Jury-Zoff bei DSDS: Kommt es in der Live-Show zum großen Knall zwischen Bohlen und Krasavice?

Noch nie zuvor hat es in der Jury von DSDS derart gerappelt wie in der diesjährigen Staffel. Katja Krasavice hat sich mit Dieter Bohlen angelegt, der daraufhin verbal scharf zurückschoss. Seit Wochen herrscht allerdings verdächtige Ruhe zwischen den Streithähnen. Wird es zur ersten Live-Show zum großen Showdown kommen? Hat RTL den beiden eine Ansage gemacht? Die AZ hat beim Sender nachgefragt.

In der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" herrschte von Beginn an eine hohe Fluktuation, kaum ein Juror konnte sich über mehrere Staffeln halten – außer Dieter Bohlen.

Der Poptitan sitzt seit der ersten Folge – mit einer kleinen Unterbrechung 2022 – auf dem Chefsessel. Während der Show hat sich kaum ein Kollege getraut, sich gegen den ehemaligen "Modern Talking"-Sänger zu wenden. Meist wurde sich erst im Nachgang, wie etwa bei Anja Lukaseder, Andreas "Bär" Läsker oder Vanessa Mai, über das Verhalten am Set beschwert. Doch während der aktuellen Staffel hat Katja Krasavice öffentlich über den 69-Jährigen gelästert und einer Kandidatin damit den Rücken gestärkt. Wie ist der aktuelle Stand im Jury-Zoff, was erwartet den Zuschauer zur ersten Live-Show und wird sich RTL einmischen?

Zoff bei Dieter Bohlen und Katja Krasavice: Was ist passiert?

Vor ihrem gemeinsamen Auftritt bei DSDS hatten Dieter Bohlen und Katja Krasavice bereits zusammengearbeitet, brachten 2022 eine Coverversion von "You're My Heart, You're My Soul" heraus. Doch noch während der Castings zu Deutschlands neuem Superstar gerieten die beiden heftig aneinander. Der Poptitan kassierte nach einem sexistischen Spruch gegenüber einer Kandidatin, die zuvor in diversen Datingshows aufgetreten war, viel Kritik – auch von Katja Krasavice.

Die Rapperin veröffentlichte nach der Ausstrahlung der fragwürdigen Szene einen Diss-Track gegen ihren Jury-Kollegen, bezeichnete ihn öffentlich als "Narzisst" und "Blender" und warf ihm "Slutshaming" vor.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Dieter Bohlen teilte kräftig aus und lästerte darüber, dass Katja Krasavice keine Berufsausbildung habe. Überraschende Schützenhilfe erhielt der Produzent von Oliver Pocher, der sich ebenfalls über die DSDS-Jurorin lustig machte.

Erste Live-Show: Kommt es zum großen Knall zwischen Bohlen und Krasavice?

Seit über einem Monat ist es zwischen den streitenden Parteien jedoch verdächtig still. Hat die Ansage von RTL etwa gewirkt? Der Sender hatte im Februar gegenüber der AZ erklärt: "Die DSDS-Live-Shows starten erst im April. Da bleibt noch genug Zeit, um persönliche Streitigkeiten beizulegen." In wenigen Tagen, am Samstag (1. April), treffen Dieter Bohlen und Katja Krasavice im TV wieder aufeinander. Viele Fans dürften gespannt sein, was auf der Bühne der ersten Live-Show passieren wird.

Ein offener Streit zwischen Bohlen und Krasavice wäre durchaus denkbar, immerhin hat die Rapperin bewiesen, dass sie vor Konfrontation nicht zurückschreckt. Vielleicht werden sich die Jury-Mitglieder auch vorab aussprechen, damit die Situation in der Show nicht eskaliert. Wie der aktuelle Stand bei den beiden ist, ist bislang nicht bekannt.

Wird RTL intervenieren? Die AZ hat beim Sender nachgefragt

Eine derartige Spannung herrschte bei DSDS vor dem Start der ersten Live-Show noch nie. Dass es dabei allerdings um die promintente Jury und nicht um die Kandidaten geht, ist nicht ungewöhnlich.

Die Skandale um Xavier Naidoo und Michael Wendler haben in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, dass die Teilnehmer von "Deutschland sucht den Superstar" eigentlich nur Nebendarsteller sind. Wie wird RTL mit dem Zoff zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen umgehen? Wurde vorab vermittelt oder gar eine Ansage gemacht? Der Sender hüllt sich dazu in Schweigen und erklärt auf AZ-Nachfrage: "Wir freuen uns auf die erste Live-Show am Samstag [...] und werden bis dahin keine weiteren Details verraten. Einschalten!"

Diese Taktik könnte sich für DSDS auszahlen, denn bislang waren die Quoten der Show im Vergleich zu früheren Staffeln deutlich unterdurchschnittlich. Am Samstag wird sich RTL außerdem gegen ProSieben behaupten müssen, denn dort geht die achte Staffel des Erfolgsformats "The Masked Singer" auf Sendung.